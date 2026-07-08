Il MacBook Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico: scopri tutta la potenza dell'M5 Pro

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo del MacBook Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% (1.000€) per un costo totale e finale di 2.499€, suo minimo storico. L'acquisto può essere effettuato anche a rate direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: MacBook Pro è progettato per offrire prestazioni elevate anche nelle attività più complesse grazie al chip Apple e a una piattaforma hardware studiata per gestire carichi di lavoro avanzati legati all'intelligenza artificiale. Il dispositivo è pensato per supportare operazioni IA direttamente sul computer, come l'inferenza e l'elaborazione di modelli linguistici di grandi dimensioni.
Ulteriori dettagli sul MacBook Pro
La batteria garantisce un'intera giornata di utilizzo, permettendo di lavorare, creare contenuti e utilizzare applicazioni impegnative anche lontano dalla presa elettrica. Il sistema operativo macOS migliora l'esperienza quotidiana rendendo più rapide le applicazioni preferite, comprese quelle integrate come FaceTime e Messaggi.
Inoltre, offre protezioni integrate contro le minacce informatiche e aggiornamenti gratuiti per mantenere il computer efficiente nel tempo. MacBook Pro si integra perfettamente con l'ecosistema Apple, consentendo di collegarsi facilmente con dispositivi come iPhone.
A completare l'esperienza troviamo tre microfoni professionali e un sistema audio composto da sei altoparlanti con audio spaziale e supporto Dolby Atmos.