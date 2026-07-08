Il MacBook Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico: scopri tutta la potenza dell'M5 Pro

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo del MacBook Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% (1.000€) per un costo totale e finale di 2.499€, suo minimo storico. L'acquisto può essere effettuato anche a rate direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: MacBook Pro è progettato per offrire prestazioni elevate anche nelle attività più complesse grazie al chip Apple e a una piattaforma hardware studiata per gestire carichi di lavoro avanzati legati all'intelligenza artificiale. Il dispositivo è pensato per supportare operazioni IA direttamente sul computer, come l'inferenza e l'elaborazione di modelli linguistici di grandi dimensioni.