Nintendo annuncia spedizioni gratis dallo Store ufficiale per gli abbonati a Switch Online

Difficile, infatti, che su Nintendo Store ci si trovi ad acquistare oggetti dal prezzo inferiore a 1€, dunque chiaramente il limite di spesa imposto per la spedizione gratuita è quasi inesistente, comprendendo praticamente tutti i potenziali acquisti.

In precedenza, le spedizioni erano gratuite solo per gli ordini superiori a una spesa di 20€, mentre con la nuova revisione le spedizioni diventano gratuite praticamente sempre , nel caso si possieda un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Nintendo ha deciso ci ampliare i vantaggi per gli abbonati a Nintendo Switch Online , rendendo gratuite tutte le spedizioni dal Nintendo Store ufficiale per tali utenti su qualsiasi acquisto "superiore a 1 euro".

Spedizioni gratis per tutti gli acquisti superiori a 1€

La novità è stata annunciata oggi dall'account social ufficiale legato proprio al Nintendo Store, che ha annunciato le nuove "modifiche alle spese di spedizione" che saranno attive a partire proprio da oggi, 8 luglio 2026.



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Come potete leggere nel messaggio, "la consegna standard è gratuita per i membri paganti di Nintendo Switch Online per tutti gli ordini superiori a 1€" a partire da oggi, di fatto incrementando i vantaggi a disposizione per gli abbonati al servizio online.

Il Nintendo Store è il negozio online ufficiale della compagnia, che consente di acquistare vari prodotti legati a questa: si va dalle console agli accessori fino a videogiochi e gadget vari, spesso con prodotti che si trovano esclusivamente in tale catalogo.

Rimanendo sull'argomento Nintendo Switch Online, proprio questa mattina sono stati annunciati altri giochi in arrivo per il catalogo destinato agli abbonati, in particolare Wario Land e altri tre giochi per Game Boy.