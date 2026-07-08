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Wario Land e altri tre giochi classici per Game Boy sono disponibili oggi su Nintendo Switch Online

Nintendo ha aggiunto quattro giochi scaricabili per Game Boy e GBA disponibili oggi "gratis" per gli abbonati a Nintendo Switch Online e Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/07/2026
La copertina di Wario Land

Nintendo ha aggiornato oggi il catalogo di Nintendo Switch Online aggiungendo un totale di quattro giochi, con tre titoli classici per il vecchio Game Boy tra i quali Wario Land e uno per Game Boy Advance.

Come di consueto, i tre titoli per Game Boy rientrano nell'abbonamento base a Nintendo Switch Online, mentre il gioco per GBA è riservato ai possessori del Pacchetto Aggiuntivo. Ecco dunque i giochi aggiunti oggi:

  • Wario Land: Super Mario Land 3
  • The Sword of Hope 2
  • Fortified Zone
  • Dr. Mario & Puzzle League (Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo)

Si tratta di alcuni pezzi alquanto storici, che vale la pena provare.

Il primo Wario Land

Il gioco più interessante di questa mandata è sicuramente Wario Land: Super Mario Land 3, ovvero il primo capitolo della serie incentrata proprio sul buffo antagonista di Mario, diventato poi un elemento importante nell'universo mariesco.

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Uscito originariamente nel 1994, Wario Land è sostanzialmente un platform che riprende elementi della serie Mario Land, ma con una maggiore insistenza sulla presenza di enigmi e raccolta di oggetti.

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The Sword of Hope 2 è un gioco di ruolo in stile dungeon crawler classico, con visuale "in prima persona", che ci porta ad esplorare varie ambientazioni in un contesto fantasy davvero d'altro tempi.

Fortified Zone è uno sparatutto con visuale dall'alto lanciato da Jaleco nel 1991, che consente di alternare i due protagonisti in qualsiasi momento, sfruttando le rispettive caratteristiche. Infine, Dr. Mario & Puzzle League riunisce in un unico titolo due puzzle: il primo è il classico Dr. Mario, incentrato sull'associazione delle pillole di vitamine, mentre il secondo si tratta di accoppiare i blocchi colorati.

#Nintendo
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