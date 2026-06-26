I giochi Nintendo DS e 3DS arriveranno su Switch Online? Il presidente Furukawa (non) risponde

Nintendo Switch Online potrebbe aumentare ulteriormente le piattaforme retro inserite nell'abbonamento, e l'aggiunta di Nintendo DS e 3DS rappresenterebbe un'espansione notevole nelle potenzialità del catalogo: qualcuno ha chiesto proprio di questa possibilità alla compagnia, durante il recente meeting con gli azionisti, e il presidente Shuntaro Furukawa ha effettivamente risposto, più o meno.
"Metterete i giochi Nintendo DS e 3DS a disposizione su Nintendo Switch 2?", ha chiesto qualcuno durante la sessione di domande e risposte, riferendosi probabilmente a un'espansione nel catalogo delle retro-console per gli abbonati a Nintendo Switch Online, che al momento comprende già diverse piattaforme del passato.
Da Furukawa ci si aspetterebbe il più classico dei "no comment", e in effetti la risposta è stata decisamente vaga, ma sembra anche lasciare aperta qualche possibile speranza.
Una nuova speranza
"Non posso rispondere precisamente a questa domanda", ha riferito il presidente di Nintendo, "ma stiamo lavorando per rendere il nostro catalogo passato di grande valore giocabile il più possibile anche sugli attuali hardware".
È chiaramente una non-risposta, ma quantomeno sembra sottintendere la volontà di espandere ancora le retro-console all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online.
In effetti, considerando che è stato aggiunto anche il Virtual Boy tra le piattaforme retro, console di enorme successo come Nintendo DS e 3DS sembrerebbero delle scelte naturali e il fatto che non siano più ufficialmente sul mercato non dovrebbe porre limiti alla loro riproposizione, anche nelle logiche di Nintendo.
Sono peraltro console ancora molto popolari, forse anche più di quanto previsto: Nintendo 3DS, in particolare, è diventate di recente un vero e proprio oggetto di culto, con una sorta di mania che ha portato a prezzi assolutamente fuori controllo emersi sul mercato secondario degli usati, dunque la possibilità di accedere ai suoi giochi attraverso Nintendo Switch potrebbe semplificare le cose.
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