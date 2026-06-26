I giochi Nintendo DS e 3DS arriveranno su Switch Online? Il presidente Furukawa (non) risponde

Nintendo Switch Online potrebbe aumentare ulteriormente le piattaforme retro inserite nell'abbonamento, e l'aggiunta di Nintendo DS e 3DS rappresenterebbe un'espansione notevole nelle potenzialità del catalogo: qualcuno ha chiesto proprio di questa possibilità alla compagnia, durante il recente meeting con gli azionisti, e il presidente Shuntaro Furukawa ha effettivamente risposto, più o meno.

"Metterete i giochi Nintendo DS e 3DS a disposizione su Nintendo Switch 2?", ha chiesto qualcuno durante la sessione di domande e risposte, riferendosi probabilmente a un'espansione nel catalogo delle retro-console per gli abbonati a Nintendo Switch Online, che al momento comprende già diverse piattaforme del passato.

Da Furukawa ci si aspetterebbe il più classico dei "no comment", e in effetti la risposta è stata decisamente vaga, ma sembra anche lasciare aperta qualche possibile speranza.