Risolto un grande mistero di Resident Evil: il "ragazzo" di Jill ha un volto, ed è sorprendente

Nell'originale Resident Evil 2 possiamo infatti vedere la scrivania di Jill Valentine all'interno della stazione di polizia, sulla quale campeggia la foto di un uomo: interagendo con questa, Leon e Clair commentano dicendo "È la foto di un giovane uomo, ci sono buone possibilità che sia il suo ragazzo...".

Un mistero su Resident Evil durato trent'anni potrebbe essere stato finalmente risolto, arrivando a una soluzione decisamente inaspettata: parliamo del presunto "ragazzo" di Jill Valentine , ovvero il protagonista di una foto che l'agente STARS espone sulla propria scrivania in Resident Evil 2 e che, per circa 28 anni, i giocatori hanno cercato in qualche modo di interpretare, fino a oggi.

Un fidanzato famoso

Il problema è dato dalla risoluzione estremamente bassa della foto: considerando la tecnologia dell'epoca, sul fondale pre-renderizzato di Resident Evil 2 l'immagine della foto appare totalmente sfocata e pixellata, rendendo praticamente impossibile ricavare informazioni più precise.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tuttavia, qualcuno è riuscito a risolvere il mistero: l'utente "Morio" su X ha pubblicato il messaggio riportato qui sopra, nella quale si scopre che l'uomo misterioso non è altri che Kyle MacLachlan in persona.

Ebbene sì, il celebre attore, protagonista di Twin Peaks, Dune (l'originale) e star della recente serie TV di Fallout, evidentemente, ha una relazione romantica con Jill Valentine, in un colpo di scena che mai ci saremmo aspettati all'interno della lore di Resident Evil.

Certo, si potrebbe pensare che l'agente Dale Cooper, alle prese con casi a dir poco bizzarri, possa avere molte cose in comune con l'agente STARS Jill Valentine, ma la cosa risulta comunque piuttosto strana.

La foto di MacLachlan utilizzata nello scenario di Resident Evil 2 sembra appartenere a un set che l'attore aveva realizzato negli anni 90 per Subaru, pubblicizzando vari modelli della compagnia e in particolare la storica Impreza, con tanto di calendario dedicato.

Tuttavia, tutta la questione resta alquanto dibattuta: Leon e Clair sembrano semplicemente sospettare che quello possa essere il fidanzato, dunque non è chiaro quale sia il legame con MacLachlan. D'altra parte, come scoperto sempre da Morio, ci sono diverse foto di attori famosi nascoste nell'ufficio della STARS in Resident Evil 2.

Curiosamente, nel remake di Resident Evil 2, la foto è sostituita con quella del cane di Jill: "Questo doveva essere il fidanzato di Jill, ma nel remake è il suo cane", ha spiegato Hideki Kamiya in un video del 2019 in cui spiega vari aspetti di Resident Evil 2, secondo la traduzione dell'esperto di Resident Evil e autore Alex Aniel. "Mi sarebbe andato bene se avessero lasciato il fidanzato nella versione precedente. Nessuno sa chi sia... Mi dispiace, ragazzi".

A quanto pare, forse l'abbiamo scoperto.