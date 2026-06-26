L'Avana di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stata presentata in un video

Da buon remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà una versione rivisitata de L'Avana, la prima città che avremo modo di visitare nel corso dell'avventura, e che Ubisoft ha pensato bene di presentare con un video di approfondimento pubblicato da IGN.

Nel filmato, la lead level designer Jean Strachen spiega che lo scenario è stato completamente ricostruito sfruttando le capacità tecniche del nuovo Anvil Engine, e pur mantenendo la medesima struttura il risultato finale è un'ambientazione puù dettagliata, viva e dinamica, popolata da numerosi PNG dotati di comportamenti contestuali.

Black Flag Resynced vanta un ciclo giorno-notte più sofisticato e un nuovo meteo dinamico che contribuiscono a donare alle strade de L'Avana un'atmosfera davvero peculiare, specie nelle ore serali, mentre eventi atmosferici come pioggia e vento rendono più credibile l'intero mondo di gioco.

Insomma, sebbene la città sia la stessa che abbiamo esplorato in lungo e in largo ai tempi dell'episodio originale, non c'è dubbio che nel remake sia stata notevolmente migliorata sul piano estetico, a tutto vantaggio del coinvolgimento.