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L'Avana di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stata presentata in un video

IGN ha pubblicato un video in cui gli sviluppatori di Assassin's Creed: Black Flag Resynced presentano L'Avana, la prima città che avremo modo di visitare nel gioco, nella sua versione rivisitata.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/06/2026
Edward fra le strade di L'Avana in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Da buon remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced includerà una versione rivisitata de L'Avana, la prima città che avremo modo di visitare nel corso dell'avventura, e che Ubisoft ha pensato bene di presentare con un video di approfondimento pubblicato da IGN.

Nel filmato, la lead level designer Jean Strachen spiega che lo scenario è stato completamente ricostruito sfruttando le capacità tecniche del nuovo Anvil Engine, e pur mantenendo la medesima struttura il risultato finale è un'ambientazione puù dettagliata, viva e dinamica, popolata da numerosi PNG dotati di comportamenti contestuali.

Black Flag Resynced vanta un ciclo giorno-notte più sofisticato e un nuovo meteo dinamico che contribuiscono a donare alle strade de L'Avana un'atmosfera davvero peculiare, specie nelle ore serali, mentre eventi atmosferici come pioggia e vento rendono più credibile l'intero mondo di gioco.

Assassin's Creed Black Flag Resynced a confronto con l'originale in un video Assassin's Creed Black Flag Resynced a confronto con l'originale in un video

Insomma, sebbene la città sia la stessa che abbiamo esplorato in lungo e in largo ai tempi dell'episodio originale, non c'è dubbio che nel remake sia stata notevolmente migliorata sul piano estetico, a tutto vantaggio del coinvolgimento.

Non solo grafica

In arrivo il 9 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza il rischio di ritardi, Assassin's Creed: Black Flag Resynced non si limiterà a proporre una grafica ridisegnata, ma introdurrà anche tutta una serie di migliorie lato gameplay, e la lead level designer ne ha parlato nel video.

Dal parkour più rapido e fluido ai dardi soporiferi, dalle bombe fumogene all'Occhio dell'Aquila, dai contratti di assassinio al sistema di combattimento, che nel remake è stato potenziato sotto diversi aspetti, le novità non mancano.

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