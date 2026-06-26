Bungie pare sia stata dimezzata dai licenziamenti di massa, secondo alcuni documenti

Uno studio decimato

Secondo il WARN sono 292 i dipendenti di Bungie che sono stati licenziati in questo enorme taglio di personale per lo studio, ma questo solo sul fronte di Washington, dunque non fornisce ancora il quadro preciso della situazione.

L'ultima indicazione sull'organico di Bungie risale al 2024, quando i dipendenti erano circa 800, cosa che fa pensare a una sorta di dimezzamento, considerando che a questi 292 ne vanno probabilmente aggiunti altri appartenenti agli altri uffici.

Si tratta peraltro della terza ondata di licenziamenti che ha colpito lo storico studio di Marathon, Halo e Destiny: da oltre 1000 dipendenti solo negli uffici di Bellevue nel 2023, circa 300 dipendenti sono stati licenziati tra ottobre 2023 e luglio 2024, a cui va aggiunto anche questo più recente taglio, probabilmente uno dei peggiori.

Bungie ha annunciato i licenziamenti in maniera ufficiale nella giornata di ieri, ma a quanto pare non è stata l'unica colpita visto che altri tagli hanno colpito ulteriori studi di Sony PlayStation.

Nelle recenti notizie, è emersa anche l'uscita di scena del capo dello studio Justin Truman e il fatto che l'intera divisione addetta alla creazione delle sequenze cinematografiche sia stata eliminata.