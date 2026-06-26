Bungie pare sia stata dimezzata dai licenziamenti di massa, secondo alcuni documenti

Emergono alcuni dettagli da documenti ufficiali che consentono di avere un'idea delle dimensioni dei licenziamenti di massa effettuati da Sony in Bungie in queste ore, ed emerge praticamente un dimezzamento dell'intera compagnia in base ai numeri.
I documenti arrivano dal Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN), ovvero un indice in cui le compagnie devono riportare le modifiche effettuate in termini di organico, dunque dove vengono anche riferiti precisamente i licenziamenti effettuati in maniera ufficiale.
Si tratta di un documento che riguarda però soltanto gli uffici presenti nello stato di Washington, ovvero la sola divisione di Bellevue, che rappresenta solo una parte dell'intera Bungie, dunque la quantità totale dei licenziati è probabilmente superiore.
Uno studio decimato
Secondo il WARN sono 292 i dipendenti di Bungie che sono stati licenziati in questo enorme taglio di personale per lo studio, ma questo solo sul fronte di Washington, dunque non fornisce ancora il quadro preciso della situazione.
L'ultima indicazione sull'organico di Bungie risale al 2024, quando i dipendenti erano circa 800, cosa che fa pensare a una sorta di dimezzamento, considerando che a questi 292 ne vanno probabilmente aggiunti altri appartenenti agli altri uffici.
Si tratta peraltro della terza ondata di licenziamenti che ha colpito lo storico studio di Marathon, Halo e Destiny: da oltre 1000 dipendenti solo negli uffici di Bellevue nel 2023, circa 300 dipendenti sono stati licenziati tra ottobre 2023 e luglio 2024, a cui va aggiunto anche questo più recente taglio, probabilmente uno dei peggiori.
Bungie ha annunciato i licenziamenti in maniera ufficiale nella giornata di ieri, ma a quanto pare non è stata l'unica colpita visto che altri tagli hanno colpito ulteriori studi di Sony PlayStation.
Nelle recenti notizie, è emersa anche l'uscita di scena del capo dello studio Justin Truman e il fatto che l'intera divisione addetta alla creazione delle sequenze cinematografiche sia stata eliminata.
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