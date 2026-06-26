L'anime di Kagurabachi ha un trailer e un periodo di uscita su Crunchyroll

L'adattamento animato è diretto da Tetsuya Takeuchi, con character design di Keigo Sasaki e produzione affidata a studio Cypic, impegnato già su Umamusume: Cinderella Gray e The Summer Hikaru Died.

L'anime di Kagurabachi sarà dunque visibile sul servizio video in streaming nell' aprile del 2027 , dunque ci sarà ancora da aspettare parecchio, con Crunchyroll a gestirne la distribuzione in tutto il mondo tranne che in Giappone, Corea e Cina.

Uno degli shonen più popolari al momento

Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, il manga di Kagurabachi è pubblicato su Shonen Jump dal 2023 e rappresenta uno degli shonen attualmente più popolari nel panorama dei fumetti attuale, vincitore peraltro del Next Manga Award 2024.

Ambientato in un particolare Giappone alternativo che mischia elementi moderni con altri noir o tipicamente fantasy, racconta la storia di Chihiro Rokuhira, giovane figlio di un rinomato fabbro esperto nella forgiatura di spade.

Proprio a causa della fama del padre, il quale ha creato sei spade intrise di poteri magici e che ha avuto un ruolo nel tremendo conflitto del passato, i due sono costretti a vivere sotto copertura, senza farsi scoprire.

Quando il padre viene scoperto, attaccato e le sei spade vengono rubate, il giovane Chihiro si incammina su una strada di vendetta, armato della settimana katana mantenuta segreta fino a quel momento, dotata di poteri inimmaginabili.

Il manga è pubblicato in Italia da Star Comics, a partire dall'anno scorso.