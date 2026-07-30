0

Naruto diventa un gioco di carte, annunciato con un trailer panoramico

Bandai Namco ha annunciato Naruto Card Game con un trailer, ovvero un gioco di carte collezionabili basato sulla celebre serie di Masashi Kishimoto in arrivo l'anno prossimo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/07/2026
La copertina di Naruto Card Game

Il mito di Naruto continua a vivere ben oltre la conclusione ufficiale del manga di riferimento, come dimostra questo nuovo gioco di carte annunciato da Bandai Namco con un trailer panoramico che ne spiega alcune caratteristiche.

Naruto Card Game è dunque un'altra reinterpretazione del grande classico di Masashi Kishimoto, che trasforma la celebre serie in un gioco di carte collezionabili incentrato sugli scontri fra ninja che costellano il racconto originale, dando vita a situazioni nuove.

Il lancio vero e proprio è ancora piuttosto lontano, essendo previsto avvenire in tutto il mondo nell'estate del 2027, ma intanto il gioco di carte si prepara a invadere il pianeta con una serie di eventi di presentazione.

Un mito in forma di carte collezionabili

Bandai Namco ha spiegato che il gioco apparirà prossimamente in sei eventi in tutto il mondo prima del lancio previsto per l'estate del 2027, dando modo di farci un'idea più precisa del funzionamento di questa reinterpretazione di Naruto.

Nel trailer panoramico, visibile qui sopra, viene illustrato qualcosa di Naruto Card Game, oltre a una sorta di introduzione narrativa a questo gioco di carte.

Il film live action di Naruto si farà: parte il casting e Kishimoto lo considera "un miracolo" Il film live action di Naruto si farà: parte il casting e Kishimoto lo considera un miracolo

Al suo interno troviamo riferimenti a Naruto, Naruto Shippuden e Boruto, dunque si tratta di una traduzione globale dell'universo della serie in forma di carte collezionabili, compreso anche il seguito con protagonista il figlio di Naruto.

Ci sono quattro diversi tipi di carte con Leader, Character/EX Character, Chakra e Summon. Ogni mazzo contiene un Leader, 50 personaggi, cinque Chakra e un'Evocazione, per un totale di 57 carte. Per vincere, è necessario ridurre a 0 i punti vita del personaggio della carta Leader dell'avversario.

Naruto Card Game verrà presentato il 30 luglio al Gen Con 2026 e comparirà poi in ottobre al New York Comic Con, al PAX Australia, alla Paris Games Week, allo Spiel Essen e sarà presente anche al Lucca Comics & Games dal 28 ottobre al primo novembre 2026.

#Anime
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Naruto diventa un gioco di carte, annunciato con un trailer panoramico