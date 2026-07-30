Naruto diventa un gioco di carte, annunciato con un trailer panoramico

Il lancio vero e proprio è ancora piuttosto lontano, essendo previsto avvenire in tutto il mondo nell' estate del 2027 , ma intanto il gioco di carte si prepara a invadere il pianeta con una serie di eventi di presentazione.

Un mito in forma di carte collezionabili

Bandai Namco ha spiegato che il gioco apparirà prossimamente in sei eventi in tutto il mondo prima del lancio previsto per l'estate del 2027, dando modo di farci un'idea più precisa del funzionamento di questa reinterpretazione di Naruto.

Nel trailer panoramico, visibile qui sopra, viene illustrato qualcosa di Naruto Card Game, oltre a una sorta di introduzione narrativa a questo gioco di carte.

Al suo interno troviamo riferimenti a Naruto, Naruto Shippuden e Boruto, dunque si tratta di una traduzione globale dell'universo della serie in forma di carte collezionabili, compreso anche il seguito con protagonista il figlio di Naruto.

Ci sono quattro diversi tipi di carte con Leader, Character/EX Character, Chakra e Summon. Ogni mazzo contiene un Leader, 50 personaggi, cinque Chakra e un'Evocazione, per un totale di 57 carte. Per vincere, è necessario ridurre a 0 i punti vita del personaggio della carta Leader dell'avversario.

Naruto Card Game verrà presentato il 30 luglio al Gen Con 2026 e comparirà poi in ottobre al New York Comic Con, al PAX Australia, alla Paris Games Week, allo Spiel Essen e sarà presente anche al Lucca Comics & Games dal 28 ottobre al primo novembre 2026.