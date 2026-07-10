Il film live action di Naruto si farà: parte il casting e Kishimoto lo considera "un miracolo"

"Sono entusiasta di avviare questa ricerca di casting a livello globale per il nostro Team 7 e di dare vita all'incredibile universo di Naruto!".

"Le storie di Kishimoto-sensei hanno ispirato generazioni di fan in tutto il mondo, ed è un onore portare per la prima volta il suo mondo e i suoi personaggi sul grande schermo in live action", ha scritto su Instagram Cretton, che è peraltro regista anche del nuovo e attesissimo Spider-Man: Brand New Day .

Parte il casting, con il regista di Spider-Man: Brand New Day

La produzione, targata Lionsgate, prende dunque definitivamente il via ma ci sarà probabilmente ancora tanto da aspettare prima di vedere questa traduzione di Naruto in forma di lungometraggio cinematografico con attori in carne e ossa.

Il messaggio del regista sull'avvio della produzione del film di Naruto

È appena partito il casting, dunque le operazioni si prospettano ancora lunghe, ma è chiaro che Lionsgate stia facendo sul serio, a questo punto.

D'ora in poi, le notizie diverranno particolarmente interessanti, visto che dal casting potremo sapere chi interpreterà Naruto, Sasuke, Sakura e gli altri, all'interno di un progetto che sembra piuttosto ambizioso e dovrebbe ripercorrere la prima parte delle avventure narrate nel manga.

"In questo momento, mi stanno accadendo miracoli, uno dopo l'altro. La mia opera, Naruto, sta davvero, davvero diventando un film di Hollywood!", ha commentato un entusiasta Masashi Kishimoto, autore dell'originale manga di Naruto.

"E un miracolo ancora più grande è che il film sarà diretto dall'unico e inimitabile Destin Daniel Cretton. Ancora non riesco a crederci! Se così tanti miracoli si sono già realizzati, allora speriamo che ne arrivino ancora. Attendo con entusiasmo gli incontri straordinari che ci porteranno attori eccezionali! Non vedo l'ora di incontrare i miei personaggi nel film!"

Cretton si occuperà dunque del film di Naruto appena avrà concluso gli impegni su Spider-Man: Brand New Day, che è in arrivo il 29 luglio e che dunque ha concluso la produzione già da tempo, a questo punto.

Risulta responsabile sia dell'adattamento in sceneggiatura che della regia, in attesa di conoscere gli altri collaboratori e soprattutto di scoprire quali saranno i volti umani di Naruto e gli altri personaggi, in un'operazione che si preannuncia piuttosto complessa, considerando la fama dell'opera originale e la passione che caratterizza l'enorme fandom al seguito.