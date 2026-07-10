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Bungie offre ai giocatori di Destiny 2 dei regali d’addio ora che il supporto è terminato

Bungie saluta i giocatori di Destiny 2 con alcuni regali d'addio mentre il supporto ufficiale termina, assicurando però che il gioco resterà attivo e mantenuto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/07/2026
Un cacciatore in Destiny 2

Il supporto post‑lancio di Destiny 2 è ufficialmente giunto al termine e il team dedicato di Bungie è stato drasticamente ridimensionato dai recenti licenziamenti, segnando un epilogo amaro per uno degli MMO più amati dell'ultimo decennio. Per commemorare l'ultimo aggiornamento, Bungie ha distribuito alcuni regali di commiato ai giocatori: un nuovo emblema chiamato Gloriabundus e una serie di altri bonus.

L'emblema, condiviso su X, è semplice ma elegante: il logo di Destiny su una skyline lontana immersa nella luce. Un'anteprima è disponibile nel post del community manager Dylan Gafner, noto come dmg04. Per riscattare questo extra, insieme agli altri distribuiti dallo studio, è sufficiente seguire i link presenti nei post riportati qui sotto.

Il supporto è terminato ma Destiny 2 resterà vivo e vegeto

Gafner ha anche rassicurato i giocatori sul fatto che, pur essendo arrivata la fine, Destiny 2 non verrà completamente abbandonato.

"Potrebbero esserci momenti in cui interveniamo per risolvere problemi di massima priorità (come crash del gioco)", ha scritto in un messaggio separato. "Ci saranno comunque periodi di inattività per la manutenzione generale dei server. E, se ci sarà l'occasione, qualche piccola correzione potrebbe arrivare qua e là."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post
Nel giorno dei licenziamenti di massa dentro Bungie, Trump ha fatto un meme su Destiny con lui protagonista Nel giorno dei licenziamenti di massa dentro Bungie, Trump ha fatto un meme su Destiny con lui protagonista

Nel frattempo alcuni fan di Destiny 2 sperano ancora che Sony possa fare marcia indietro sullo stop della serie, soprattutto dopo il recente aumento di giocatori su Steam seguito all'annuncio della fine dello sviluppo. Tuttavia sembra una speranza vana: a giugno, lo studio ha licenziato "la maggior parte del team di Destiny", rendendo difficile immaginare un cambio di marcia nel breve periodo.

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