Bungie offre ai giocatori di Destiny 2 dei regali d’addio ora che il supporto è terminato

Il supporto post‑lancio di Destiny 2 è ufficialmente giunto al termine e il team dedicato di Bungie è stato drasticamente ridimensionato dai recenti licenziamenti, segnando un epilogo amaro per uno degli MMO più amati dell'ultimo decennio. Per commemorare l'ultimo aggiornamento, Bungie ha distribuito alcuni regali di commiato ai giocatori: un nuovo emblema chiamato Gloriabundus e una serie di altri bonus.

L'emblema, condiviso su X, è semplice ma elegante: il logo di Destiny su una skyline lontana immersa nella luce. Un'anteprima è disponibile nel post del community manager Dylan Gafner, noto come dmg04. Per riscattare questo extra, insieme agli altri distribuiti dallo studio, è sufficiente seguire i link presenti nei post riportati qui sotto.