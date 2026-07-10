Sony chiude con il formato fisico? Un piccolo editore si ribella e garantisce l'arrivo su disco di tutti i suoi giochi

Astrolabe Games è un publisher con sede in Cina, noto per disporre di un catalogo eterogeneo che spazia tra diversi generi, tra cui il metroidvania F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch , ambientato in un mondo popolato da conigli antropomorfi. Nel corso dell'anno l'azienda ha pubblicato diversi titoli, tra cui la conversione console di BlazBlue Entropy Effect X, spin-off roguelike action della serie BlazBlue.

L'editore Astrolabe Games ha presentato il 10 luglio il "Manifesto AGO" , con cui si impegna a produrre e distribuire versioni fisiche per PlayStation 5 di tutti i titoli non ancora usciti che soddisfino determinati requisiti di base.

Mossa di marketing azzeccata

Il "Manifesto AGO" nasce come risposta diretta alla recente notizia riguardante la dismissione dei dischi fisici per le console PlayStation, prevista per il 2028. Il nome dell'iniziativa richiama il soprannome cinese dell'azienda, "a-gou", che significa "cucciolo", oltre all'espressione inglese "to give something a go", a simboleggiare lo sforzo dell'editore di continuare a supportare il formato fisico.

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Secondo l'annuncio ufficiale, l'iniziativa riguarderà tutti i titoli Astrolabe non ancora pubblicati che riceveranno l'approvazione per PlayStation 5 entro il 1° giugno 2027, con le rispettive edizioni fisiche in uscita nella seconda metà del 2027. L'editore garantisce che provvederà a "produrre, fabbricare e distribuire almeno una tiratura pari alla quantità minima d'ordine di edizioni fisiche PS5 in almeno una regione (Nord America, area EMEA o Asia)". Tuttavia, i giochi potrebbero non essere disponibili in ogni territorio a livello mondiale, a causa delle differenze regionali nelle condizioni di distribuzione e nella domanda di mercato.

L'editore precisa inoltre che, trattandosi di un impegno volontario, qualora la produzione di un'edizione fisica PS5 venisse impedita da circostanze fuori dal suo controllo, l'azienda non si riterrà responsabile di alcun risarcimento. Tra le possibili eccezioni figurano l'introduzione di eventuali politiche restrittive da parte del produttore della piattaforma, il raggiungimento della capacità produttiva massima da parte dei partner di distribuzione regionali, oppure la scelta di singoli sviluppatori di non procedere con la versione fisica per PS5.

Al momento della pubblicazione dell'annuncio, i titoli Gurei, Fall Up e Omega Phenex Commenced Project Six sono già stati confermati come idonei all'iniziativa, con le rispettive edizioni fisiche previste per il quarto trimestre del 2026, la prima metà del 2027 e la seconda metà del 2027. Ulteriori giochi verranno aggiunti all'iniziativa man mano che soddisferanno i requisiti richiesti per una pubblicazione fisica su PS5.