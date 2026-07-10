AMD svelerà Zen 6 il 22 luglio: debutto ufficiale per i mostruosi chip EPYC Venice a 2 nm

AMD ha rotto gli indugi e si appresta a calare l'asso che potrebbe ridisegnare gli equilibri di potere nel mercato del calcolo ad alte prestazioni. Il colosso guidato da Lisa Su ha confermato che la nuovissima architettura Zen 6 farà il suo debutto ufficiale durante l'evento Advancing AI 2026, in programma il 22 e 23 luglio 2026 a San Francisco.

La sesta generazione di processori, tuttavia, non guarderà subito ai PC domestici: la strategia di AMD è ferreamente orientata al settore aziendale, e il lancio iniziale sarà un'esclusiva assoluta dei data center e delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.