DeepSeek punta realizzare dei chip IA per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e sfidare NVIDIA

Secondo quanto riportato la società avrebbe già iniziato a cercare possibili collaborazioni industriali e ad assumere specialisti nel campo della progettazione dei semiconduttori. Le informazioni disponibili non permettono ancora di stabilire quando questi prodotti potrebbero arrivare.

La Cina continua a spingere verso una maggiore indipendenza tecnologica nel settore dell'intelligenza artificiale, anche come conseguenza delle restrizioni che hanno limitato l'accesso ai semiconduttori più avanzati. In questo scenario, DeepSeek, azienda diventata particolarmente conosciuta grazie ai suoi modelli IA open source, starebbe valutando lo sviluppo di propri chip dedicati all'intelligenza artificiale .

Qual è l'obiettivo di DeepSeek con la realizzazione di questi chip IA?

L'obiettivo principale sarebbe quello di diminuire la dipendenza da fornitori esterni di componenti avanzati, tra cui aziende come NVIDIA e altri produttori cinesi. Il progetto riguarderebbe inizialmente chip destinati all'inferenza AI, cioè la fase in cui un modello già addestrato viene utilizzato per rispondere alle richieste degli utenti e svolgere attività operative.

Questa tipologia di hardware sta diventando sempre più importante perché l'adozione dell'intelligenza artificiale cresce rapidamente in ambiti commerciali e consumer. Le aziende hanno quindi bisogno di grandi quantità di capacità di calcolo per gestire i servizi basati sui modelli IA, rendendo strategico poter contare su forniture hardware più indipendenti.