Redmi Note 17, Xiaomi conferma la data di presentazione: focus sull'autonomia, batteria da 10.000mAh

La nuova famiglia Redmi Note 17 ha finalmente una data ufficiale di presentazione. Xiaomi ha annunciato attraverso i propri canali social che la nuova generazione di smartphone verrà svelata il 27 agosto, ponendo così fine all'attesa per una gamma sulla quale nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni.
L'azienda non ha ancora divulgato tutte le caratteristiche dei dispositivi, ma il materiale utilizzato per accompagnare l'annuncio contiene un riferimento particolarmente interessante all'autonomia. Xiaomi ha infatti anticipato la presenza di una batteria con capacità di 10.000 mAh. Non è però ancora stato chiarito quale modello della serie utilizzerà questa soluzione.
Sarà il Redmi Note 17 Pro Max?
L'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi del Redmi Note 17 Pro Max, ovvero della variante destinata a rappresentare il vertice della nuova famiglia. Al momento, tuttavia, questa informazione non è stata confermata ufficialmente.
Anche gli slogan scelti da Xiaomi per l'evento sembrano richiamare sia la lunga autonomia sia una costruzione particolarmente curata, con un'enfasi sul termine "Max". Inoltre, sempre per quanto riguarda l'alimentazione, le indiscrezioni indicano una batteria da 9.000 mAh sul Pro e una possibile unità da 10.000 mAh sul Pro Max.
Ulteriori info tecniche sulla serie Redmi Note 17
Secondo le informazioni raccolte finora, la gamma dovrebbe comprendere almeno Redmi Note 17 e Redmi Note 17 Pro, affiancati dal possibile Pro Max. Per i display si parla di un pannello OLED piatto da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, mentre il modello Pro Max potrebbe adottare uno schermo da circa 7 pollici.
Sul fronte dei processori, il Note 17 dovrebbe utilizzare lo Snapdragon 6s Gen 4, mentre il Note 17 Pro sarebbe equipaggiato con Snapdragon 6 Gen 5. La fotocamera principale dovrebbe avere una risoluzione di 50 MP. Il 27 agosto Xiaomi dovrebbe quindi fornire tutti i dettagli mancanti, compresi specifiche complete e prezzi.