Redmi Note 17, Xiaomi conferma la data di presentazione: focus sull'autonomia, batteria da 10.000mAh

La nuova famiglia Redmi Note 17 ha finalmente una data ufficiale di presentazione. Xiaomi ha annunciato attraverso i propri canali social che la nuova generazione di smartphone verrà svelata il 27 agosto, ponendo così fine all'attesa per una gamma sulla quale nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni.

L'azienda non ha ancora divulgato tutte le caratteristiche dei dispositivi, ma il materiale utilizzato per accompagnare l'annuncio contiene un riferimento particolarmente interessante all'autonomia. Xiaomi ha infatti anticipato la presenza di una batteria con capacità di 10.000 mAh. Non è però ancora stato chiarito quale modello della serie utilizzerà questa soluzione.