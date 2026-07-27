Xiaomi introduce Game Space su HyperOS: il nuovo hub gaming sostituisce Game Turbo, ecco cosa cambia

Xiaomi ha iniziato a distribuire un importante aggiornamento dedicato all'esperienza di gioco su HyperOS, introducendo Game Space, una nuova piattaforma che prende il posto della precedente funzione Game Turbo.
Il cambiamento non riguarda soltanto l'aspetto grafico dell'interfaccia, ma rappresenta un'evoluzione dell'intero sistema di gestione dei giochi, offrendo agli utenti un ambiente dedicato per organizzare la propria libreria e ottimizzare le prestazioni.
Uno degli elementi principali di Game Space è la gestione automatica dei videogiochi installati. Ogni nuovo titolo scaricato sullo smartphone viene aggiunto automaticamente all'interno dell'hub senza richiedere interventi manuali. Inoltre, il sistema identifica i giochi utilizzati con maggiore frequenza e li posiziona in evidenza.
Xiaomi Game Space: i profili di prestazioni personalizzati
La novità più significativa riguarda però il sistema di profili di prestazioni personalizzati. A differenza della precedente modalità gaming, che applicava impostazioni identiche a tutti i giochi, Game Space permette di configurare parametri specifici per ogni titolo.
Nei giochi multiplayer competitivi gli utenti possono privilegiare la reattività del dispositivo e attivare automaticamente la modalità Non Disturbare, riducendo il rischio di interruzioni durante le partite.
Per i giochi open world, invece, è possibile scegliere impostazioni orientate a una qualità grafica superiore, mantenendo allo stesso tempo un controllo della temperatura del dispositivo per limitare il surriscaldamento nelle sessioni più lunghe
Xiaomi Game Space introduce nuove forme di personalizzazioni estetiche
Game Space introduce anche nuove possibilità di personalizzazione estetica. Gli utenti possono modificare l'aspetto dell'hub scegliendo sfondi dedicati, animazioni di apertura, widget specifici e immagini ispirate ai propri personaggi videoludici preferiti. Pur non influenzando direttamente le prestazioni, queste opzioni rendono l'ambiente più coinvolgente e personalizzato.
Al momento, Game Space è disponibile esclusivamente sugli smartphone Xiaomi già aggiornati all'ultima versione di HyperOS. L'azienda ha comunque confermato che il rilascio proseguirà gradualmente nelle prossime settimane. Che cosa ne pensate? Siete dei possessori di Xiaomi e giocatori mobile?