Xiaomi introduce Game Space su HyperOS: il nuovo hub gaming sostituisce Game Turbo, ecco cosa cambia

Uno degli elementi principali di Game Space è la gestione automatica dei videogiochi installati . Ogni nuovo titolo scaricato sullo smartphone viene aggiunto automaticamente all'interno dell'hub senza richiedere interventi manuali. Inoltre, il sistema identifica i giochi utilizzati con maggiore frequenza e li posiziona in evidenza.

Xiaomi Game Space introduce nuove forme di personalizzazioni estetiche

Game Space introduce anche nuove possibilità di personalizzazione estetica. Gli utenti possono modificare l'aspetto dell'hub scegliendo sfondi dedicati, animazioni di apertura, widget specifici e immagini ispirate ai propri personaggi videoludici preferiti. Pur non influenzando direttamente le prestazioni, queste opzioni rendono l'ambiente più coinvolgente e personalizzato.

Al momento, Game Space è disponibile esclusivamente sugli smartphone Xiaomi già aggiornati all'ultima versione di HyperOS. L'azienda ha comunque confermato che il rilascio proseguirà gradualmente nelle prossime settimane. Che cosa ne pensate? Siete dei possessori di Xiaomi e giocatori mobile?