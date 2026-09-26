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Microsoft, Satya Nadella parla di Xbox e del lavoro di Asha Sharma

Nel corso di un'intervista il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha parlato di Xbox e del lavoro svolto finora da Asha Sharma, nonché delle prospettive future della divisione gaming.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/09/2026
Satya Nadella

Satya Nadella ha parlato di Xbox e del lavoro di Asha Sharma nel corso di un'intervista in cui il CEO di Microsoft ha affrontato diversi argomenti, legati principalmente all'intelligenza artificiale e all'approccio che l'intera industria sta tenendo nei confronti di questa tecnologia.

"Come dico sempre, in Microsoft ci occupiamo di videogiochi da tantissimo tempo. Anzi, credo che il gaming fosse già una categoria importante per noi prima ancora di Windows, giusto? Flight Simulator", ha detto Nadella.

"Quindi per me i giochi condividono lo stesso DNA degli strumenti per sviluppatori, ad esempio, e sono estremamente fiducioso in merito alle proprietà intellettuali che abbiamo in questo momento", ha continuato il CEO di Microsoft.

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

"Se guardo ai nostri studi, al portafoglio di IP che possediamo e alla nostra capacità di trasformarlo nella produzione di grandi giochi anche in futuro, mi sento davvero molto ottimista."

L'apporto di Asha Sharma

Nominata CEO di Xbox lo scorso febbraio, Asha Sharma sta riorganizzando la divisione perché possa funzionare meglio e Nadella lo ha riconosciuto. "C'è una certa opera di razionalizzazione che il team sta portando avanti, insieme ad Asha, ed è positivo vederla", ha detto.

"Dopodiché dobbiamo trovare un modello di business sostenibile che ci permetta di portare il gaming a un numero sempre maggiore di persone. Questo è sempre stato l'obiettivo: vogliamo essere un grande publisher e un grande fornitore di piattaforme per i videogiochi, sia su PC sia su Xbox."

"Credo che Asha e il suo team abbiano detto che Xbox tornerà a crescere nel prossimo anno fiscale. Questo è il piano che stanno portando avanti e, nel frattempo, stanno facendo un lavoro straordinario nella produzione di grandi giochi."

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