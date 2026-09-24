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Xbox è chiara su una sola cosa: "vuole profitti più alti", dice uno sviluppatore di id Software

Microsoft avrebbe un piano ben chiaro per iniziare a rendere Xbox la compagnia che desidera: guadagni immediati. Uno sviluppatore parla in forma anonima della questione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/09/2026
Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming

Xbox continua a cambiare forma: lo fa licenziando, dando il controllo dei propri franchise a nuovi team e ristrutturandosi.

Il problema pare essere che ci sia poca chiarezza all'interno. L'unica certezza è che ci devono essere guadagni immediati.

Le parole dello sviluppatore di id Software

Parlando con Aftermath, un dipendente anonimo di id Software ha riferito che "la situazione è ancora molto caotica", mentre Xbox lavora per portare a termine il piano di "reset" che la CEO Asha Sharma ha definito essenziale per la salute dell'azienda.

"Sebbene ci sia stato un tentativo di comunicare con gli studi, si tratta di stronzate in classico linguaggio aziendale", dice il dipendente di id Software. "Continuo a non credere che abbiano una visione chiara per il futuro. L'unica cosa concreta che hanno comunicato è che vogliono profitti più alti, e li vogliono subito."

La nuova organizzazione degli studi Xbox, Bethesda e Activision spiegata in un'immagine La nuova organizzazione degli studi Xbox, Bethesda e Activision spiegata in un'immagine

"Vengono fissati obiettivi aggressivi che sarebbero stati irrealistici persino prima dei licenziamenti. [...] Dire che i lavoratori all'interno di Xbox abbiano una visione cupa del futuro è un eufemismo. Continuiamo a pensare che il morale non possa scendere più in basso di così, ma l'evidente incompetenza del management di Xbox in qualche modo riesce a farlo sprofondare ancora di più."

Segnaliamo infine che l'obiettivo "mitico" sembra in arrivo: trapelano simbolo e suono del "platino" di Xbox.

#Microsoft
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