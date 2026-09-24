Microsoft aggiorna i Surface Pro 12" e Laptop 13" con Snapdragon X2 Plus e presenta il mouse con feedback aptico

I dispositivi Surface Pro da 12" e Surface Laptop da 13" di Microsoft sono stati aggiornati con i chip Snapdragon X2 Plus di Qualcomm. Il design non cambia, così come le caratteristiche hardware restano praticamente invariate rispetto allo scorso anno. Tuttavia, i nuovi chip contribuiscono sicuramente all'esperienza complessiva, essendo più veloci e potenti . Inoltre, Microsoft ha annunciato il nuovo mouse Surface con feedback tattile e un pulsante di azione personalizzabile. Di seguito tutti i dettagli.

Il Surface Pro adotta ancora una volta un display LCD da 2196 x 1464 con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, mentre il Surface Laptop da 13" sfrutta un display da 1920 x 1280 a 60 Hz. La luminosità, invece, aumenta e passa da 400 a 500 nit. Lato connettività troviamo ancora una volta due porte USB-C 3.2 e supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 , mentre il Surface Laptop dispone anche di una porta USB-A 3.2 e di un jack per cuffie da 3,5 mm. I nuovi dispositivi verranno presentati ufficialmente da Microsoft il prossimo 7 ottobre a San Francisco.

Come anticipato, i dispositivi Surface Pro da 12" e Laptop da 13" accolgono i più recenti chip Snapdragon X2 Plus a sei core , con un'efficienza della batteria fino al 18%, un'inferenza IA locale fino al 95% più veloce sull'NPU integrata e prestazioni grafiche più veloci di oltre il 60%. Andando nel dettaglio, il Surface Pro da 12" pollici, chiamato anche Second Edition, offre un'ora in più di navigazione web , per un totale di 13 ore, mentre il Surface Laptop passa a due ore in più, per un totale di 18 ore. Il design e le specifiche hardware complessive restano invariate.

Nuovo Surface Mouse

La seconda generazione del mouse includerà il supporto per il feedback tattile e un pulsante di azione personalizzabile, pensato sia per l'accesso rapido a Copilot che per la configurazione di altre scorciatoie. Il vicepresidente di Surface Devices, Brett Ostrum, definisce il feedback tattile come una piccola ma significativa risposta fisica di cui è difficile fare a meno una volta che lo si prova. Questa novità si attiva durante il trascinamento, lo spostamento e i clic, ma funziona anche in app come PowerPoint e Filmora. Tra l'altro, anche il prossimo Surface Laptop Ultra sarà dotato di un trackpad tattile.

Si tratta quindi di una novità molto interessante, considerando anche che il mouse non riceveva un aggiornamento dal 2016. Inoltre, con il supporto Bluetooth 6.0 è possibile accoppiare il mouse con un massimo di tre dispositivi. Sarà disponibile dal 13 ottobre nei colori nero e platino e costerà 79,99 dollari. Come sempre, vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena ne sapremo di più.