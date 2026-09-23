L'obiettivo "mitico" sembra in arrivo: trapelano simbolo e suono del "platino" di Xbox

Arrivano ulteriori conferme sul prossimo arrivo dell'obiettivo "mitico" di Xbox, ovvero quello che dovrebbe corrispondere al noto "platino" dei trofei PlayStation, di cui trapelano online anche simbolo e suono.
Storicamente, gli achievement di Xbox sono stati i primi a presentarsi nel mondo videoludico: all'epoca di Xbox 360 si trattava del primo sistema di obiettivi sbloccabili centralizzato e standardizzato, utilizzato da tutti i giochi di una piattaforma e, solo in seguito, adottato anche da PS3 con i trofei.
Quello che è sempre mancato è però il corrispettivo del famoso trofeo di platino, poiché non esiste un obiettivo standard che sia equiparato a quello che simboleggia il completamento totale di un gioco su Xbox, ma questa lacuna sembra sia destinata ad essere riempita presto.
Un elemento piccolo ma molto atteso
Già da tempo si parla dell'arrivo di un corrispettivo del platino su Xbox, e qualcosa di concreto è emerso nei giorni scorsi con la comparsa di menzioni riguardanti un misterioso obiettivo "mitico", che sembra propri corrispondere a tale elemento.
Altre conferme sono arrivate nelle ore scorse, con il noto leaker Klobrille a riportare quelli che sembrano essere il simbolo utilizzato da tale tipo di obiettivo e il suono di sblocco, che sembra essere diverso dal solito, dal tono alquanto epico.
Ovviamente non si tratta ancora di informazioni ufficiali, ma derivano da utenti attualmente in fase di Alpha Skip all'interno della community degli Insider, dunque sono elementi in fase di sperimentazione e che verranno probabilmente diffusi a tutto il pubblico nel prossimo periodo.
In base a quanto emerso, sembra che il primo gioco a contenere un obiettivo mitico sia Gears of War: E-Day, titolo che in effetti si presta bene a presentare una novità così attesa da parte della community di giocatori su Xbox.