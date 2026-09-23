L'obiettivo "mitico" sembra in arrivo: trapelano simbolo e suono del "platino" di Xbox

Arrivano ulteriori conferme sul prossimo arrivo dell'obiettivo "mitico" di Xbox, ovvero quello che dovrebbe corrispondere al noto "platino" dei trofei PlayStation, di cui trapelano online anche simbolo e suono.

Storicamente, gli achievement di Xbox sono stati i primi a presentarsi nel mondo videoludico: all'epoca di Xbox 360 si trattava del primo sistema di obiettivi sbloccabili centralizzato e standardizzato, utilizzato da tutti i giochi di una piattaforma e, solo in seguito, adottato anche da PS3 con i trofei.

Quello che è sempre mancato è però il corrispettivo del famoso trofeo di platino, poiché non esiste un obiettivo standard che sia equiparato a quello che simboleggia il completamento totale di un gioco su Xbox, ma questa lacuna sembra sia destinata ad essere riempita presto.