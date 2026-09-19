L'obiettivo "di platino" di Xbox potrebbe essere stato scoperto, con un nome particolare

In base a quanto scoperto da un utente, c'è la possibilità che il vociferato obiettivo "di platino" sia effettivamente in arrivo su Xbox, e avrebbe anche un nome particolare: si tratterebbe di "Mythic Achievement", ovvero "obiettivo mitico", per così dire.

Da tempo si parla del possibile arrivo di obiettivi "di platino" anche su Xbox, ovvero obiettivi particolarmente impegnativi da raggiungere che corrisponderebbero di fatto ai trofei di platino di PlayStation, avvicinando dunque la visione originale degli achievement a quella dei trofei, giunti successivamente.

Nei giorni scorsi è emerso che Gears of War: E-Day potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino", e considerando anche i vari aggiornamenti effettuati o previsti prossimamente al sistema di Gamertag di Xbox è possibile che la questione si "sblocchi" proprio nel prossimo periodo.