L'obiettivo "di platino" di Xbox potrebbe essere stato scoperto, con un nome particolare

In base a quanto scoperto da un utente, c'è la possibilità che il vociferato obiettivo "di platino" sia effettivamente in arrivo su Xbox, e avrebbe anche un nome particolare: si tratterebbe di "Mythic Achievement", ovvero "obiettivo mitico", per così dire.
Da tempo si parla del possibile arrivo di obiettivi "di platino" anche su Xbox, ovvero obiettivi particolarmente impegnativi da raggiungere che corrisponderebbero di fatto ai trofei di platino di PlayStation, avvicinando dunque la visione originale degli achievement a quella dei trofei, giunti successivamente.
Nei giorni scorsi è emerso che Gears of War: E-Day potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino", e considerando anche i vari aggiornamenti effettuati o previsti prossimamente al sistema di Gamertag di Xbox è possibile che la questione si "sblocchi" proprio nel prossimo periodo.
Mitico!
La segnalazione arriva da Stallion83, personaggio particolarmente noto ed esperto nell'ambito degli obiettivi essendo stato il primo nella storia a raggiungere 1 milione di punti nel Gamerscore e continuando poi con altri record.
L'utente in questione fa parte del ring Insider Alpha skip-ahead, dunque è tra i primi a ricevere aggiornamenti sull'interfaccia e le funzionalità di Xbox, e probabilmente per questo è riuscito a trovare una particolare opzione nell'interfaccia che potrebbe svelare l'esistenza di questo obiettivo "mitico".
L'immagine pubblicata nel messaggio riportato qui sopra mostra tale nome tra le impostazioni che possono essere selezionate nell'interfaccia, e fa pensare effettivamente all'esistenza di una particolare categoria di obiettivi sbloccabili più importante delle altre, che potrebbe corrispondere al famoso "platino" di PlayStation.
Si tratta comunque di una versione preliminare del software, dunque non c'è nulla di definito al riguardo, ma è verosimile pensare che questo possa essere considerato un nuovo tipo di obiettivo, peraltro forse un rimando anche al complesso achievement "Mythic" presente in Halo: Campaign Evolved.