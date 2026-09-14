Xbox si aggiorna con nuove possibilità di personalizzazione e non solo

Le novità dell'aggiornamento Xbox

Prima di tutto, i giocatori possono ora definire l'animazione di avvio della console, dalle impostazioni, definendo anche se riprodurre il suono oppure no.

Il passaggio a 1080p a 1440p per il remote play

Si possono posizionare fino a cinque medaglie nel proprio profilo utente, così mettere in mostra i propri traguardi in quanto giocatore Xbox, nascondendo singole medaglie dal profilo pubblico. Anche la funzione di ricerca è stata aggiornata, per trovare più rapidamente specifici giochi od Obiettivi all'inIl futuro di Xboxerno di liste lunghe.

Il gioco da remoto è stato migliorato, in aggiunta, per chi è nella categoria Alpha Skip-Ahead e Alpha: è arrivato il supporto fino a 1440p e un bitrate video migliorato per una qualità visiva superiore. Si somma la possibilità di continuare a scaricare giochi o aggiornamenti mentre si gioca in cloud: questa novità è migliore su Xbox Series X|S. Si conclude con un miglioramento dell'esperienza audio della chat vocale che elimina il rumore di sottofondo.

Vi lasciamo infine che Xbox Game Pass ha già sette giochi confermati in arrivo a ottobre, ma ce ne saranno altri.