Xbox si aggiorna con nuove possibilità di personalizzazione e non solo

Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento per le proprie console, per tutti gli utenti all'interno del programma Xbox Insiders.
Vediamo quali sono le novità introdotte con l'update.
Le novità dell'aggiornamento Xbox
Prima di tutto, i giocatori possono ora definire l'animazione di avvio della console, dalle impostazioni, definendo anche se riprodurre il suono oppure no.
Si possono posizionare fino a cinque medaglie nel proprio profilo utente, così mettere in mostra i propri traguardi in quanto giocatore Xbox, nascondendo singole medaglie dal profilo pubblico. Anche la funzione di ricerca è stata aggiornata, per trovare più rapidamente specifici giochi od Obiettivi all'inIl futuro di Xboxerno di liste lunghe.
Il gioco da remoto è stato migliorato, in aggiunta, per chi è nella categoria Alpha Skip-Ahead e Alpha: è arrivato il supporto fino a 1440p e un bitrate video migliorato per una qualità visiva superiore. Si somma la possibilità di continuare a scaricare giochi o aggiornamenti mentre si gioca in cloud: questa novità è migliore su Xbox Series X|S. Si conclude con un miglioramento dell'esperienza audio della chat vocale che elimina il rumore di sottofondo.
Vi lasciamo infine che Xbox Game Pass ha già sette giochi confermati in arrivo a ottobre, ma ce ne saranno altri.