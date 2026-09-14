Asha Sharma incontra Hideo Kojima: foto e messaggi sull'avvio della nuova collaborazione

Il passaggio di Hideo Kojima alle corte di Xbox è un episodio epocale, ed è stato ovviamente sottolineato anche dai rispettivi canali social, che in queste ore hanno pubblicato foto e messaggi sulla visita di Asha Sharma, CEO di Xbox, a Kojima Productions, per siglare in maniera anche simbolica il nuovo accordo.
Come abbiamo visto, nella notte tra il 10 e l'11 settembre è avvenuto il clamoroso ribaltone: Physint, il nuovo stealth action in stile Metal Gear Solid da parte di Kojima Productions, è passato da PlayStation a Xbox. In base a quanto emerso, Sony ha provato a cancellare Physint di Kojima, ma la produzione è stata raccolta da Xbox, che ora farà da editore al gioco come successo con OD, il nuovo horror dello studio.
Da lì sono emerse vari retroscena al riguardo, come il fatto che Sony avrebbe rinunciato a Physint per la crescita del budget e le scadenze mancate da Kojima Productions, ma di fatto ora Hideo Kojima è strettamente legato a Xbox in una maniera che era difficile aspettarsi fino a pochi giorni fa.
Un incontro epocale
Le visite presso Kojima Productions sono state numerose negli anni passati, fra vari esponenti dell'industria videoludica e anche personaggi del cinema e dello spettacolo in generale, ma questo nuovo tour di Asha Sharma ha chiaramente un rilievo particolare.
Nei tweet pubblicati sia dall'account ufficiale di Hideo Kojima che da quello di Asha Sharma emergono foto dell'incontro fra i due personaggi e qualche messaggio con reciproci ringraziamenti a auguri per i nuovi progetti in lavorazione, che a questo punto sono due con OD e Physint, ma non se ne escludono eventualmente altri.
In una delle foto vediamo Sharma scrivere sulla grande lavagna presente all'interno degli studi: "All'invenzione e all'avventura insieme a Xbox", come a indicare l'avvio di un nuovo percorso per entrambi.
In attesa di vedere i risultati di questa collaborazione, si tratta intanto di immagini che fino a poco tempo fa erano alquanto difficili da pensare in questi termini, sebbene in precedenza già Phil Spencer e altri executive Microsoft avessero fatto visita al team con tanto di foto davanti all'immancabile statua di Ludens.