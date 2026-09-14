Asha Sharma incontra Hideo Kojima: foto e messaggi sull'avvio della nuova collaborazione

Il passaggio di Hideo Kojima alle corte di Xbox è un episodio epocale, ed è stato ovviamente sottolineato anche dai rispettivi canali social, che in queste ore hanno pubblicato foto e messaggi sulla visita di Asha Sharma, CEO di Xbox, a Kojima Productions, per siglare in maniera anche simbolica il nuovo accordo.

Come abbiamo visto, nella notte tra il 10 e l'11 settembre è avvenuto il clamoroso ribaltone: Physint, il nuovo stealth action in stile Metal Gear Solid da parte di Kojima Productions, è passato da PlayStation a Xbox. In base a quanto emerso, Sony ha provato a cancellare Physint di Kojima, ma la produzione è stata raccolta da Xbox, che ora farà da editore al gioco come successo con OD, il nuovo horror dello studio.

Da lì sono emerse vari retroscena al riguardo, come il fatto che Sony avrebbe rinunciato a Physint per la crescita del budget e le scadenze mancate da Kojima Productions, ma di fatto ora Hideo Kojima è strettamente legato a Xbox in una maniera che era difficile aspettarsi fino a pochi giorni fa.