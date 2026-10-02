Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà ottobre, tra i quali un grosso GOTY

Siamo a questo punto in attesa di scoprire i nuovi titoli in arrivo per la prima parte del nuovo mese, ma intanto emergono i giochi che lasceranno Xbox Game Pass alla metà di ottobre , e si tratta di otto titoli tra i quali alcuni veramente importanti , come un grosso GOTY dell'anno scorso.

Consigli per gli acquisti

Tra i giochi in uscita questa volta ci sono davvero dei pesi massimi, a partire da Clair Obscur: Expedition 33, considerato quasi all'unanimità come il Gioco dell'Anno del 2025 e un'esperienza veramente memorabile, la cui rimozione rappresenta una perdita notevole.

Non l'unica, peraltro: anche A Plague Tale: Requiem è un titolo di notevole calibro, sebbene l'uscita di scena sia parzialmente compensata dalla pubblicazione al day one del "seguito" Resonance: A Plague Tale Legacy, arrivato proprio nei giorni scorsi.

In generale sono comunque molti i titoli interessanti destinati a lasciare il servizio e tra questi possiamo citare Evil West, Pacific Drive e The Casting of Frank Stone, ma a dire il vero tutti e otto i titoli hanno davvero qualcosa da dire, a questo giro.

Nel caso non li abbiate ancora approfonditi, il consiglio è concentrarsi su questi per le prossime due settimane, oppure approfittare degli sconti legati ai titoli presenti su Game Pass per passare direttamente all'acquisto, e per alcuni di questi giochi sarebbe una mossa consigliabile.