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Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà ottobre, tra i quali un grosso GOTY

In attesa dell'annuncio dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, vediamo intanto quelli che lasceranno il catalogo alla metà del mese di ottobre, e ci sono davvero dei pesi massimi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/10/2026
Maelle in Clair Obscure: Expedition 33

Siamo a questo punto in attesa di scoprire i nuovi titoli in arrivo per la prima parte del nuovo mese, ma intanto emergono i giochi che lasceranno Xbox Game Pass alla metà di ottobre, e si tratta di otto titoli tra i quali alcuni veramente importanti, come un grosso GOTY dell'anno scorso.

Vediamo dunque la lista dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass con la prossima mandata:

  • A Plague Tale: Requiem
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crime Scene Cleaner
  • Donut County
  • Evil West
  • Pacific Drive
  • The Casting of Frank Stone
  • Nova Roma

Tutti i giochi in questione lasceranno il catalogo di Game Pass il 15 ottobre, come solitamente accade con la prima ondata di ogni mese.

Consigli per gli acquisti

Tra i giochi in uscita questa volta ci sono davvero dei pesi massimi, a partire da Clair Obscur: Expedition 33, considerato quasi all'unanimità come il Gioco dell'Anno del 2025 e un'esperienza veramente memorabile, la cui rimozione rappresenta una perdita notevole.

Non l'unica, peraltro: anche A Plague Tale: Requiem è un titolo di notevole calibro, sebbene l'uscita di scena sia parzialmente compensata dalla pubblicazione al day one del "seguito" Resonance: A Plague Tale Legacy, arrivato proprio nei giorni scorsi.

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In generale sono comunque molti i titoli interessanti destinati a lasciare il servizio e tra questi possiamo citare Evil West, Pacific Drive e The Casting of Frank Stone, ma a dire il vero tutti e otto i titoli hanno davvero qualcosa da dire, a questo giro.

Nel caso non li abbiate ancora approfonditi, il consiglio è concentrarsi su questi per le prossime due settimane, oppure approfittare degli sconti legati ai titoli presenti su Game Pass per passare direttamente all'acquisto, e per alcuni di questi giochi sarebbe una mossa consigliabile.

#Game Pass
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