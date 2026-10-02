ARC Raiders sarà gratis la prossima settimana con l'arrivo di Frozen Trail, per alcuni giorni

Considerando anche le novità in arrivo , potrebbe essere davvero un momento ottimale per testare questo titolo che ha conquistato una notevole quantità di giocatori, finora.

ARC Raiders verrà dunque messo a disposizione per tutti come free-to-play dall'8 al 12 ottobre , ovvero durante il prossimo fine settimana (abbondante), concedendo così un'occasione da non perdere per inoltrarsi in questo particolare sparatutto ad estrazione con elementi survival e online.

Embark Studios sta per lanciare un'iniziativa davvero molto interessante per scoprire il suo ARC Raiders , con il gioco che sarà sostanzialmente gratuito per parte della prossima settimana , consentendo così una prova approfondita.

Frozen Tail rappresenta un notevole rilancio per il gioco, caratterizzato soprattutto dall'arrivo della nuova mappa Passo Pendola, ma anche da diverse altre aggiunte e modifiche al gameplay, che inietteranno nuova linfa.

ARC Raiders ha cambiato come funziona l'aggressività PvP nel matchmaking

ARC Raiders potrà dunque essere scaricato e giocato gratuitamente dall'8 al 12 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in corrispondenza anche dell'uscita di Frozen Trail, il nuovo aggiornamento destinato a portare con sé diverse novità nel mondo di gioco.

Frozen Trail: nuova mappa e altri contenuti

Passo Pendola è una regione innevata posta oltre la Rust Belt, caratterizzata da un territorio montuoso e inospitale in gran parte, ma anche alcuni villaggi e insediamenti, oltre a un colossale ARC caduto che può essere esplorato.

Uno scenario di Frozen Trail

Viene introdotto il sistema degli avamposti, consentendo così di personalizzare delle piccole basi da modificare a piacere e utilizzare come punto di riferimento nella mappa. Previsti inoltre tre nuove tipologie di ARC da combattere, nuove armi, gadget e cambiamenti alla progressione, oltre a nuovi contenuti endgame.

Oltre a questo, nuovi pericoli ambientali come le tempeste ghiacciate introducono ulteriori meccaniche, collegate anche alla presenza di rifugi anti-valanga da sfruttare. Nel frattempo, abbiamo visto che le Expeditions sono sospese fino al 2027, e potrebbero non tornare più in base a come verrà valutata la questione da Embark.