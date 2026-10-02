ARC Raiders sarà gratis la prossima settimana con l'arrivo di Frozen Trail, per alcuni giorni

Embark Studios sta per lanciare un'iniziativa davvero molto interessante per scoprire il suo ARC Raiders, con il gioco che sarà sostanzialmente gratuito per parte della prossima settimana, consentendo così una prova approfondita.
ARC Raiders verrà dunque messo a disposizione per tutti come free-to-play dall'8 al 12 ottobre, ovvero durante il prossimo fine settimana (abbondante), concedendo così un'occasione da non perdere per inoltrarsi in questo particolare sparatutto ad estrazione con elementi survival e online.
Considerando anche le novità in arrivo, potrebbe essere davvero un momento ottimale per testare questo titolo che ha conquistato una notevole quantità di giocatori, finora.
Una prova approfondita
ARC Raiders potrà dunque essere scaricato e giocato gratuitamente dall'8 al 12 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in corrispondenza anche dell'uscita di Frozen Trail, il nuovo aggiornamento destinato a portare con sé diverse novità nel mondo di gioco.
Si tratterà dunque di giorni piuttosto pieni nel mondo di ARC Raiders, considerando che questo dovrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti visti finora nel gioco, con una notevole quantità di contenuti aggiunti.
Frozen Tail rappresenta un notevole rilancio per il gioco, caratterizzato soprattutto dall'arrivo della nuova mappa Passo Pendola, ma anche da diverse altre aggiunte e modifiche al gameplay, che inietteranno nuova linfa.
Frozen Trail: nuova mappa e altri contenuti
Passo Pendola è una regione innevata posta oltre la Rust Belt, caratterizzata da un territorio montuoso e inospitale in gran parte, ma anche alcuni villaggi e insediamenti, oltre a un colossale ARC caduto che può essere esplorato.
Viene introdotto il sistema degli avamposti, consentendo così di personalizzare delle piccole basi da modificare a piacere e utilizzare come punto di riferimento nella mappa. Previsti inoltre tre nuove tipologie di ARC da combattere, nuove armi, gadget e cambiamenti alla progressione, oltre a nuovi contenuti endgame.
Oltre a questo, nuovi pericoli ambientali come le tempeste ghiacciate introducono ulteriori meccaniche, collegate anche alla presenza di rifugi anti-valanga da sfruttare. Nel frattempo, abbiamo visto che le Expeditions sono sospese fino al 2027, e potrebbero non tornare più in base a come verrà valutata la questione da Embark.