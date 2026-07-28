ARC Raiders ha cambiato come funziona l'aggressività PvP nel matchmaking

ARC Raiders continua ad aggiornarsi e una delle novità più recenti è un cambiamento al funzionamento dell'aggressività nei contesti PvP, in relazione alle regole del matchmaking.
Vediamo cosa è cambiato nel dettaglio.
Le novità per il matchmaking di ARC Raiders
"I cambiamenti al matchmaking fanno seguito ai precedenti miglioramenti apportati il 20 maggio, che avevano ridotto l'impatto delle azioni difensive sul matchmaking", spiega Embark.
Quell'aggiornamento di maggio aveva chiarito che "difendersi non viene più considerato allo stesso modo dell'iniziare uno scontro" in termini di tracciamento del comportamento. In quello stesso aggiornamento, Embark ha anche svelato meglio il funzionamento dell'algoritmo di matchmaking, spiegando esattamente in che modo ARC Raiders utilizza l'aggressività PvP per raggruppare giocatori con uno stile simile.
Ora però Embark Studios è pronta a fare un ulteriore passo avanti a questo riguardo. "In seguito ai feedback positivi dei giocatori su quelle prime modifiche, la misura verrà ora estesa: solo i combattimenti PvP che i giocatori scelgono di avviare influiranno sulla valutazione del loro stile di gioco, mentre le azioni difensive non avranno alcuna influenza", spiega Embark.
"Il team continuerà a raccogliere e monitorare i feedback dei giocatori per tutto il periodo di prova. Maggiori informazioni, compreso un sondaggio per condividere le proprie opinioni, sono disponibili nelle note della patch qui."
Queste novità arrivano inoltre dopo quelle di inizio luglio.