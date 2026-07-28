Il monitor KTC da 27" con risoluzione 4K e refresh rate fino a 320 Hz è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo del monitor KTC da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale di 243,67€ (minimo storico). L'acquisto è effettuabile anche a rate. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui giù: Il monitor da gaming KTC è pensato per offrire un'esperienza versatile, adattandosi sia ai giochi più spettacolari sia ai titoli competitivi dove velocità e precisione sono fondamentali. Grazie alla tecnologia a doppia modalità, permette di scegliere tra una qualità visiva elevata in 4K a 160Hz oppure una maggiore fluidità in Full HD a 320Hz.