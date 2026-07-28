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Il monitor KTC da 27" con risoluzione 4K e refresh rate fino a 320 Hz è in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo del monitor KTC da 27".

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/07/2026
Monitor KTC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il costo del monitor KTC da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale di 243,67€ (minimo storico). L'acquisto è effettuabile anche a rate. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui giù: Il monitor da gaming KTC è pensato per offrire un'esperienza versatile, adattandosi sia ai giochi più spettacolari sia ai titoli competitivi dove velocità e precisione sono fondamentali. Grazie alla tecnologia a doppia modalità, permette di scegliere tra una qualità visiva elevata in 4K a 160Hz oppure una maggiore fluidità in Full HD a 320Hz.

Ulteriori dettagli sul monitor

Con un tempo di risposta di 1 ms e il supporto alla tecnologia Adaptive Sync, il monitor garantisce immagini più fluide, riducendo problemi come scatti e distorsioni durante le scene più movimentate. La resa dei colori è uno dei punti di forza del dispositivo, con immagini ricche, naturali e dettagliate.

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Il display da 27 pollici integra diverse opzioni di collegamento, tra cui porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C con ricarica fino a 90W e porte USB aggiuntive.

Il supporto ergonomico consente di regolare altezza, inclinazione, rotazione orizzontale e posizione verticale, mentre l'illuminazione RGB aggiunge un tocco estetico alla configurazione gaming. Grazie al supporto HDR400, il monitor offre immagini più luminose e dettagliate.

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