Il primo smartwatch firmato Nothing potrebbe essere vicino al lancio: focus su design e prezzo accessibile

Lo smartwatch dovrebbe seguire il caratteristico stile estetico di Nothing , basato su un linguaggio di design riconoscibile e già utilizzato per altri prodotti del brand. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche, ma il prezzo indicato dal leaker potrebbe offrire alcuni indizi sul posizionamento del dispositivo .

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che il lancio potrebbe non coinvolgere tutti i mercati . Nothing avrebbe intenzione di distribuire il proprio smartwatch soltanto in alcune aree selezionate, una scelta che potrebbe essere collegata alle recenti voci riguardanti un possibile ridimensionamento delle attività dell'azienda e un eventuale ridotto coinvolgimento in alcuni mercati europei .

No, gli smartwatch CMF non sono ufficialmente smartwatch Nothing

Va inoltre ricordato che Nothing ha già avuto esperienza nel settore degli smartwatch, anche se finora attraverso il marchio CMF, il brand più economico collegato all'azienda. L'arrivo di un dispositivo con il logo Nothing rappresenterebbe quindi un cambio di strategia e un possibile ampliamento della gamma verso prodotti più premium.

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Per il momento le informazioni restano non ufficiali e sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni. Yogesh Brar dovrebbe condividere nuovi dettagli nelle prossime settimane, permettendo di conoscere meglio caratteristiche, disponibilità e piattaforma software del primo smartwatch Nothing. Che cosa ne pensate? Si tratta di un brand che conoscete e/o che avete avuto modo di testare con qualche dispositivo?