Nothing Phone (4b) svela il suo design: il nuovo smartphone è pronto a conquistare il mid-range

Il design richiama il modello Phone (4a) Pro attraverso una struttura unibody, mentre sul retro torna la Glyph Bar , la caratteristica interfaccia luminosa che permette di visualizzare notifiche, chiamate e interazioni tramite effetti personalizzati.

Il Phone (4b) integra il linguaggio visivo trasparente tipico dell'azienda , con una scocca in vetro che lascia intravedere gli elementi interni e una disposizione studiata dei componenti.

Nothing ha annunciato il design del nuovo Phone (4b) , smartphone appartenente alla nuova serie "b" creata per avvicinare un pubblico più ampio all'esperienza del brand londinese. Il dispositivo riprende alcuni elementi già conosciuti della famiglia Nothing, combinandoli con soluzioni estetiche aggiornate e un'impostazione pensata per il mercato della fascia media .

Nothing sottolinea che il Phone (4b) offre una maggiore solidità strutturale rispetto ai modelli precedenti, mantenendo una finitura morbida al tatto pensata per migliorare il comfort nell'utilizzo quotidiano . La scocca mantiene uno stile minimalista-industriale con bordi piatti, angoli arrotondati e dettagli estetici distintivi.

Nothing si evolve e conferma ufficialmente Phone (4b): questo smartphone inaugurerà la nuova serie

Dal punto di vista estetico, il dispositivo presenta una grande isola fotografica posteriore rettangolare che occupa una parte significativa della superficie. Al suo interno sono presenti due fotocamere principali disposte verticalmente e un modulo a forma di pillola dedicato al flash LED .

Alcuni potenziali dettagli tecnici relativi a Nothing Phone (4b)

Per quanto riguarda il comparto tecnico, alcune informazioni sono emerse tramite benchmark. Il dispositivo dovrebbe utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 realizzato a 4 nm, accompagnato da GPU Adreno 810 e 8 GB di RAM. Il sistema operativo previsto al lancio sarà Android 16, con possibile aggiornamento futuro ad Android 17.

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Le indiscrezioni indicano inoltre un display LCD da 6,7" con frequenza di aggiornamento a 120Hz, una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera frontale da 12 MP e una batteria da circa 5.400 mAh.

La presentazione ufficiale del Nothing Phone (4b) è fissata per il 7 luglio 2026 alle ore 12:30, occasione in cui verranno rivelati dettagli completi su specifiche, prezzo e disponibilità.