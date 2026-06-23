Nothing si evolve e conferma ufficialmente Phone (4b): questo smartphone inaugurerà la nuova serie

L'azienda londinese fondata da Carl Pei ha spiegato che questa nuova famiglia di prodotti nasce con l'obiettivo di ampliare il pubblico del marchio e permettere a un numero maggiore di utenti di entrare nell'ecosistema Nothing. Secondo quanto comunicato dall'azienda, il Phone (4b) rappresenta il punto d'ingresso ideale per chi si avvicina per la prima volta ai prodotti del brand.

Nothing ha annunciato ufficialmente l'arrivo del nuovo Phone (4b) , confermando sia il nome del dispositivo sia la data della sua presentazione. Lo smartphone sarà svelato il 7 luglio alle ore 12:30 , diventando il primo modello appartenente alla nuova serie identificata dalla lettera "b".

Il comunicato ufficiale non entra nei dettagli tecnici del dispositivo , ma fornisce indicazioni sulla strategia commerciale che accompagnerà il lancio. Alcune informazioni aggiuntive sono arrivate da Akis Evangelidis, che ha chiarito il significato della nuova denominazione.

Nothing, con il Phone (4b) non vuole perdere la sua identità

Nothing continuerà infatti a distinguere chiaramente i propri dispositivi attraverso una struttura semplice. I modelli premium manterranno la classica numerazione progressiva senza lettere aggiuntive, mentre le diverse lettere serviranno a identificare specifiche categorie di prodotto all'interno dell'offerta.

La serie (a) continuerà a occupare la fascia immediatamente inferiore ai top di gamma, mentre la nuova serie (b) sarà destinata a un segmento ancora più accessibile.

Questa scelta arriva in un periodo in cui il mercato tecnologico deve confrontarsi con l'aumento dei costi e con le difficoltà legate al settore delle memorie, fattori che stanno influenzando i prezzi di molti dispositivi elettronici. L'obiettivo dichiarato è rendere la gamma più comprensibile e ordinata, evitando una proliferazione di sigle e suffissi