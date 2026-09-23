ARC Raiders cresce con l'aggiornamento Frozen Trail, tra nuova mappa e minacce inedite

Embark Studios alza il velo su Frozen Trail, il più consistente aggiornamento arrivato finora per ARC Raiders, il suo multiplayer extraction: la novità principale è il Passo Pendola, la nuova area giocabile ambientata ai confini nevosi della Rust Belt, in arrivo gratuitamente l'8 ottobre su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S e NVIDIA GeForce NOW. L'annuncio arriva a un anno esatto dal lancio del gioco, che nel frattempo ha superato i 16 milioni di copie vendute nel mondo.

Passo Pendola, la mappa più ambiziosa mai realizzata per ARC Raiders Non è un periodo particolarmente florido per il gioco Embark Studios. I frequenti aggiornamenti con i quali il team pensava di portare avanti il gioco si sono rivelati insufficienti per tenere alta l'attenzione del pubblico. Frozen Trail vuole essere la risposta alle lamentele dei giocatori: un'espansione gratuita sviluppata con tempi più lunghi del solito e di conseguenza portatrice di novità più grosse e tangibili di quelle offerte a singhiozzo negli ultimi mesi. A partire da questa nuova intrigante mappa che non vediamo l'ora di provare. Il Passo Pendola si trova al limite nord della Rust Belt, in un territorio montano remoto e ostile che Embark presenta come la sfida ambientale più dura mai proposta nel gioco: verticalità accentuata, molti spazi interni e un terreno complicato da attraversare compongono quella che risulta la mappa più estesa realizzata finora per ARC Raiders. Tra i punti di interesse spicca la carcassa di un enorme Emperor, precipitato al suolo e visitabile da chi avrà il coraggio di addentrarvisi. La zona porta con sé anche condizioni meteo dinamiche chiamate Flash Freeze: quando il gelo colpisce, spesso senza preavviso, ai Raider non resta che rifugiarsi negli Avalanche Shelter, strutture che offrono riparo sicuro e possibilità di bottino, ma che finiscono anche per segnalare la propria posizione ad altri gruppi in cerca della stessa occasione. Per lasciare l'area in fretta debutta invece la Ballistic Gondola, un nuovo mezzo di estrazione da richiamare e utilizzare in tempi stretti, capace di portare in salvo fino a tre Raider alla volta.

Redirection, la nuova condizione minore della mappa Il Passo Pendola introduce anche Redirection, una condizione minore della mappa che consente di dirottare verso la propria posizione gli Harvester Payload, sottraendoli al Collector. Il rischio è proporzionale al guadagno: attivare il Transmitter per intercettare il carico richiama sul posto sia gli ARC sia eventuali Raider rivali, per cui prima di incassare la ricompensa bisogna ripulire e tenere l'area sotto controllo. I nuovi design dell'espansione Sul fronte nemici arrivano tre nuove minacce ARC, oltre al Frigate, un vettore volante di dimensioni enormi che rappresenta di per sé un banco di prova anche per i Raider più navigati. Il Bully punta su velocità e aggressività nei suoi attacchi mordi e fuggi, mentre lo Skulker, altrettanto rapido ma più metodico, obbliga a tenere sempre alta la guardia. Chi sale a bordo del Frigate incrocia infine Hydra, un ARC capace di colpire più bersagli in contemporanea e di rigenerare le proprie difese durante lo scontro. La progressione cambia forma con gli Outpost, spazi personali situati fuori da Speranza che i Raider potranno ampliare nel tempo, dedicandosi alla costruzione di banchi da lavoro, alla creazione di oggetti e all'arredamento dell'ambiente. Chi punta invece a spingere l'equipaggiamento oltre i limiti attuali dovrà passare dalla Research Station, che sblocca Weapon Amplification: un sistema che permette di potenziare le armi oltre il limite attuale, introducendo anche nuove skin dedicate. Tra i nuovi oggetti compaiono strumenti musicali, il gadget Camera per scattare foto in prima persona e il Grappling Hook, pensato per muoversi in verticale sul terreno accidentato del Passo Pendola. A questi si aggiungono i Weapon Stencils, pensati per cambiare l'estetica delle armi lasciandone intatte le statistiche: una volta sbloccati e utilizzati, restano applicabili in modo permanente a ogni arma compatibile. Cambia anche la struttura delle missioni, ora più articolate e con esperienza bonus per chi completa pure gli obiettivi facoltativi, mentre l'albero delle abilità si aggiorna con nuove skill e ritocchi a quelle già presenti, lasciando più margine per costruire uno stile di gioco personale.

Trials stagione 6 e il nuovo Reward Pass di Frozen Trail Frozen Trail dà inoltre il via alla sesta stagione delle Trials, con nuove sfide per i Raider. Il Reward Pass di Frozen Trail comprende 60 livelli di ricompense di gioco e due percorsi: il Free Pass, disponibile per tutti i possessori del gioco base, e il Premium Pass. Il Premium Pass può essere sbloccato nel negozio di gioco al costo di 1.150 Raider Token, oppure tramite il pacchetto Frozen Trail Collector Set disponibile nello store, e include 50 ricompense aggiuntive, tra cui elementi estetici esclusivi per i Raider e ulteriori 1.150 Raider Token. Completando sia il percorso Free che quello Premium si arriva a un totale di 1.350 Raider Token ottenibili. A completare il quadro arriva anche il Frozen Trail Collector Set, un bundle con contenuti cosmetici esclusivi: l'outfit Renzo, il Weapon Stencil Dragon's Breath, l'acconciatura Bob Hair Style e 2.400 Raider Token, oltre allo sblocco diretto del Premium Pass. Frozen Trail 2.0 debutta l'8 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che in streaming cloud tramite NVIDIA GeForce NOW, senza costi aggiuntivi per chi possiede già il gioco base.