Ubisoft svela i requisiti PC di Rayman Legends Retold al completo, dai minimi a quelli per il 4K Ultra

Rayman Origins Retold arriverà un po' più tardi del previsto, ma quantomeno nell'attesa Ubisoft ha svelato i requisiti della versione PC al completo, dai minimi per giocare in maniera soddisfacente senza troppe pretese a quelli per il 4K con preset grafico Ultra pensati per le configurazioni più carrozzate.
Per giocare a 1080p upscalati, 60 fps e preset Alto, la casa francese consiglia una GPU come RTX 2060 Super, RX 5700 o Intel Arc A750, accompagnata da un processore i5‑8400 o Ryzen 5 3600 e da 16 GB di RAM. Il salto verso il 1440p richiede invece una RTX 3070, una RX 6750 XT o una Arc B850, mentre il preset Ultra in 4K punta decisamente in alto: per mantenere i 60 fps con upscaling attivo vengono indicate una RTX 4080 o una RX 7900 XTX.
I requisiti
Minimi - 1080p a 60 fps, preset Basso, upscaling su Qualità (FSR, XeSS)
- Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)
- Processore: Intel i3‑8100 @ 3.6 GHz / AMD Ryzen 3 3100 @ 3.6 GHz
- RAM: 8 GB (dual‑channel)
- Scheda video: Nvidia GTX 1660 (6 GB) / AMD RX 5500 XT (4 GB) / Intel Arc A580 (8 GB)*
- Spazio d'archiviazione: SSD, 33 GB disponibili
- DirectX: DirectX 12
Raccomandati - 1080p a 60 fps, preset Alto, upscaling su Qualità (DLSS, FSR, XeSS)
- Sistema operativo: Windows 11 (64 bit)
- Processore: Intel i5‑8400 @ 2.80 GHz / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.60 GHz
- RAM: 16 GB (dual‑channel)
- Scheda video: Nvidia RTX 2060 Super (8 GB) / AMD RX 5700 (8 GB) / Intel Arc A750 (8 GB)*
- Spazio d'archiviazione: SSD, 33 GB disponibili
- DirectX: DirectX 12
1440p a 60 fps, preset Alto, upscaling su Qualità (DLSS, FSR, XeSS)
- Sistema operativo: Windows 11 (64 bit)
- Processore: Intel i5‑8400 @ 2.80 GHz / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.60 GHz
- RAM: 16 GB (dual‑channel)
- Scheda video: Nvidia RTX 3070 (8 GB) / AMD RX 6750 XT (12 GB) / Intel Arc B850 (12 GB)*
- Spazio d'archiviazione: SSD, 33 GB disponibili
- DirectX: DirectX 12
4K a 60 fps, preset Ultra, upscaling su Qualità (DLSS, FSR)
- Sistema operativo: Windows 11 (64 bit)
- Processore: Intel i5‑9400 @ 2.60 GHz / AMD Ryzen 5 3600 @ 3.60 GHz
- RAM: 16 GB (dual‑channel)
- Scheda video: Nvidia RTX 4080 (16 GB) / AMD RX 7900 XTX (24 GB)
- Spazio d'archiviazione: SSD, 33 GB disponibili
- DirectX: DirectX 12
Vi ricordiamo che Rayman Legends Retold sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.