Manca poco più di un mese all'uscita di Rayman Legends Retold: prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è possibile prenotare la propria copia PS5 di Rayman Legends Retold in una speciale versione "Launch Edition" al prezzo finale di 39,99€. L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 1 ottobre. Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui giù: Rayman Legends Retold ripropone la celebre avventura platform con una veste completamente rinnovata, combinando l'esperienza originale con numerosi miglioramenti.

La nuova versione introduce una grafica più curata, nuove scene d'intermezzo, contenuti narrativi ampliati e una colonna sonora arricchita, mantenendo allo stesso tempo l'atmosfera colorata e il gameplay che hanno reso celebre la serie.