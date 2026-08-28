Manca poco più di un mese all'uscita di Rayman Legends Retold: prenota la tua copia PS5 su Amazon

Su Amazon è possibile prenotare la propria copia PS5 di Rayman Legends Retold in una speciale versione "Launch Edition" al prezzo finale di 39,99€. L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 1 ottobre. Acquistala direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui giù: Rayman Legends Retold ripropone la celebre avventura platform con una veste completamente rinnovata, combinando l'esperienza originale con numerosi miglioramenti.
La nuova versione introduce una grafica più curata, nuove scene d'intermezzo, contenuti narrativi ampliati e una colonna sonora arricchita, mantenendo allo stesso tempo l'atmosfera colorata e il gameplay che hanno reso celebre la serie.
Ulteriori dettagli sul gioco
La Launch Edition è particolarmente interessante per fan e collezionisti, poiché include il gioco principale insieme a Rayman Origins: Enhanced Edition, una mappa della Radura dei Sogni, tre litografie premium e l'esclusivo Pacchetto Hoodlum Havoc.
La versione migliorata di Rayman Origins propone inoltre una grafica in 4K, nuovi oggetti da raccogliere, ricompense aggiuntive e diverse ottimizzazioni all'esperienza di gioco.
L'avventura introduce anche nuovi mondi, livelli e sfide. Tra le novità figura un sesto regno inedito, accompagnato da quattro nuovi livelli musicali. Rayman Legends Retold permette di affrontare l'intera avventura anche in cooperativa locale fino a 4 giocatori. Il risultato punta a unire nostalgia e innovazione.