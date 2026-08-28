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GTA 6 non ha microtransazioni e contenuti generati tramite l'IA

Rockstar chiarisce che GTA 6 non includerà microtransazioni né contenuti generati tramite IA, mentre restano aperti gli interrogativi sul modello economico della futura modalità online.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/08/2026
Due personaggi di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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In GTA 6 non è stato utilizzato alcun strumento di intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo e non saranno presenti microtransazioni, almeno per quanto riguarda l'esperienza single-player.

A riportarlo sono Andy Cortez e Greg Miller nel corso del Kinda Funny Gamecast, spiegando di aver chiesto direttamente a Rob Nelson, co‑studio head di Rockstar North, se il nuovo capitolo includerà acquisti in‑game o contenuti creati tramite IA. In entrambi i casi, la risposta sarebbe stata un secco e inequivocabile "no".

E GTA Online?

La precisazione riguarda esclusivamente la campagna principale: un eventuale GTA Online 2.0, o qualunque sarà il nome della modalità online, potrebbe essere trattato come un'esperienza separata.

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Il team di GTA 6 aveva pensato di creare 4 personaggi giocanti: vediamo perché ha ridotto a 2 Il team di GTA 6 aveva pensato di creare 4 personaggi giocanti: vediamo perché ha ridotto a 2

Resta quindi da capire quale sarà il modello economico della futura componente multiplayer. È difficile immaginare un GTA Online privo di microtransazioni, battle pass o altre forme di monetizzazione pensate per sostenere il gioco nel lungo periodo. Tuttavia, almeno per quanto riguarda GTA 6 in versione single player, Rockstar sembra intenzionata a mantenere un approccio tradizionale, senza acquisti aggiuntivi né contenuti generati tramite IA.

GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Proprio ieri Rockstar ha mostrato una lunga presentazione del gameplay, accompagnata da numerosi nuovi dettagli sul kolossal: ecco tutto ciò che sappiamo sul prossimo Grand Theft Auto.

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