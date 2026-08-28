GTA 6 non ha microtransazioni e contenuti generati tramite l'IA

In GTA 6 non è stato utilizzato alcun strumento di intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo e non saranno presenti microtransazioni, almeno per quanto riguarda l'esperienza single-player.
A riportarlo sono Andy Cortez e Greg Miller nel corso del Kinda Funny Gamecast, spiegando di aver chiesto direttamente a Rob Nelson, co‑studio head di Rockstar North, se il nuovo capitolo includerà acquisti in‑game o contenuti creati tramite IA. In entrambi i casi, la risposta sarebbe stata un secco e inequivocabile "no".
E GTA Online?
La precisazione riguarda esclusivamente la campagna principale: un eventuale GTA Online 2.0, o qualunque sarà il nome della modalità online, potrebbe essere trattato come un'esperienza separata.
Resta quindi da capire quale sarà il modello economico della futura componente multiplayer. È difficile immaginare un GTA Online privo di microtransazioni, battle pass o altre forme di monetizzazione pensate per sostenere il gioco nel lungo periodo. Tuttavia, almeno per quanto riguarda GTA 6 in versione single player, Rockstar sembra intenzionata a mantenere un approccio tradizionale, senza acquisti aggiuntivi né contenuti generati tramite IA.
GTA 6 sarà disponibile dal 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S. Proprio ieri Rockstar ha mostrato una lunga presentazione del gameplay, accompagnata da numerosi nuovi dettagli sul kolossal: ecco tutto ciò che sappiamo sul prossimo Grand Theft Auto.