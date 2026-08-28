GTA 6 non ha microtransazioni e contenuti generati tramite l'IA

In GTA 6 non è stato utilizzato alcun strumento di intelligenza artificiale generativa durante lo sviluppo e non saranno presenti microtransazioni, almeno per quanto riguarda l'esperienza single-player.

A riportarlo sono Andy Cortez e Greg Miller nel corso del Kinda Funny Gamecast, spiegando di aver chiesto direttamente a Rob Nelson, co‑studio head di Rockstar North, se il nuovo capitolo includerà acquisti in‑game o contenuti creati tramite IA. In entrambi i casi, la risposta sarebbe stata un secco e inequivocabile "no".