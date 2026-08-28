GTA 6, tutto quello che sappiamo sul capitolo più ambizioso della serie Rockstar

Grand Theft Auto VI è il gioco più atteso di sempre? A giudicare dallo straordinario entusiasmo che circonda il nuovo episodio della serie targata Rockstar Games, capace a ogni sua apparizione di "fermare il mondo" e catturare l'attenzione di un numero enorme di persone, si tratta di un'affermazione che riteniamo assolutamente plausibile. A tredici anni dall'uscita del precedente episodio, che ha abbracciato tre differenti generazioni di console ed è stato in grado di vendere qualcosa come 230 milioni di copie, la saga si prepara a tornare con il suo capitolo più ambizioso, che nelle scorse ore è stato protagonista di una presentazione su Netflix e di svariati approfondimenti mirati a rivelarne le meccaniche, la struttura e le tantissime peculiarità. Ecco dunque tutto quello che sappiamo su GTA 6.

L'ambientazione: un nuovo approccio all'open world La campagna di GTA 6 sarà ambientata nello Stato di Leonida, una regione fittizia ispirata alla Florida con al centro la sua Miami, ovverosia Vice City: una metropoli che gli sviluppatori di Rockstar Games hanno ricostruito rispetto al suo debutto nel 2002, trasformandola in una città contemporanea, estremamente densa di avvenimenti e di persone, dotata di un carattere ancora più forte e distinguibile. Il gioco punta a portare sullo schermo un'evoluzione della sua struttura open world fatta di ricchezza visiva, particolari, luoghi significativi e una valanga di attività collaterali: dal biliardo al minigolf, dal kayak alle immersioni, dal paracadutismo alla palestra. Elementi che costituiscono un solido contorno per l'azione principale, che naturalmente ruota attorno al mix di rapine, inseguimenti e combattimento che da sempre caratterizza Grand Theft Auto. La mappa di Leonida, nella sua interezza, pare sia tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2: Rockstar Games non ha ancora fornito dettagli precisi, ma ciò che si è visto nel corso della presentazione è impressionante sul piano quantitativo e qualitativo, tra strade affollate di automobili e pedoni, edifici che cambiano in funzione delle diverse zone e PNG estremamente vari per quanto concerne corporatura e comportamenti. Uno sguardo a Vice City in GTA 6 Stavolta non si tratta però di semplici figuranti passivi, bensì di individui virtuali diversi fra di loro, che non soltanto possiedono un proprio stile ma reagiscono in maniera differente alle nostre azioni, scappando davanti alla vista di una pistola oppure decidendo di affrontarci in quanto armati a loro volta, anche qui sviluppando uno dei tratti più interessanti della già citata avventura di Arthur Morgan. Uno scenario così ampio si tradurrà in un'esplorazione prevalentemente istintiva, non schematica, pronta a premiare la nostra curiosità con tutta una serie di contenuti emergenti che inizialmente non vengono segnalati sulla mappa ma possono scaturire da una conversazione, da un'interazione puramente casuale con un personaggio che si trasforma in una missione secondaria. Lucia e Jason girano in auto in GTA 6 Il punto non sarà dunque controllare i punti d'interesse e spostarsi da A a B per affrontare l'eventuale incarico successivo, bensì davvero perdersi all'interno dell'ambientazione, visitarne i luoghi per il semplice gusto di farlo, meravigliarsi di fronte a un panorama suggestivo e ricevere in cambio qualcosa di inaspettato. È questa la next gen degli open world?

Jason e Lucia, i due protagonisti Ispirati chiaramente alla tradizione di Bonnie e Clyde, i due protagonisti di GTA 6 sono a tutti gli effetti una coppia che si dedica alla criminalità, convinti che questo sia l'unico modo possibile per diventare qualcuno a Vice City: Lucia ha appena finito di scontare una pena in carcere, Jason l'ha aspettata e ora i due sono pronti a conquistare il mondo... alle loro condizioni. Lucia e Jason trasportano borsoni in GTA 6 Durante la campagna è possibile passare da un personaggio all'altro liberamente, con gli unici vincoli legati a specifici momenti della storia. Rispetto al variegato trio di GTA V, le meccaniche che regolano questo switch sono tuttavia più naturali: al comando di Lucia potremo telefonare a Jason o scrivergli perché ci raggiunga, per poi continuare a esplorare Leonida insieme, dedicandoci ad attività secondarie oppure mettendo a segno una rapina. Quando ci si trova in auto si può cambiare di posto, lasciare che sia l'altro a guidare e magari limitarci ad ascoltare la radio, controllare i social sul telefono oppure svolgere un ruolo decisamente più attivo, ad esempio imbracciando il fucile d'assalto e sparando all'elicottero della polizia che ci sta inseguendo insieme a diverse volanti. Lucia e Jason in assetto da combattimento in GTA 6 Il fatto che Jason e Lucia formino una coppia si traduce in tutta una serie di risvolti che puntano ad approfondire la loro relazione sentimentale, magari attraverso piccoli gesti che tuttavia possono contribuire a rendere il rapporto più solido. Non sono però previste delle ricompense in tal senso: il legame fra i due protagonisti avrà i connotati di un risvolto puramente narrativo, dunque potremo curarlo o meno a seconda di ciò che preferiamo. Godremo insomma di una completa libertà da questo punto di vista, approfittando delle tante sfaccettature di una struttura che punta a simulare il mondo reale e le sue dinamiche: i due personaggi potranno condividere una casa, muoversi insieme oppure stabilire programmi indipendenti, svolgere piccole mansioni nell'interesse comune e sfruttare un grado di interattività inedito per la serie. Jason e Lucia si preparano a combattere in GTA 6 Sarà infatti possibile cambiare acconciatura e barba, recarsi dal parrucchiere o presso un salone per rivoluzionare il proprio stile, allenarsi in palestra per aumentare la forza e la muscolatura, ma anche fregarsene e mangiare a sbafo per poi ritrovarsi più grassi: il corpo di Jason e Lucia cambierà in base alle nostre azioni e alla frequenza delle attività in cui li coinvolgeremo.

Furti d'auto, fama e rapine In GTA 6 rubare un'auto non sarà più un'operazione banale: se in passato bastava avvicinarsi a una vettura parcheggiata e premere un pulsante per prenderne possesso, nel nuovo capitolo della serie i veicoli si distingueranno per livelli di sicurezza. Ciò significa che i mezzi più vecchi e meno sofisticati potranno essere aperti rapidamente, mentre le auto moderne e prestigiose richiederanno strumenti molto più avanzati o addirittura risultare inizialmente inaccessibili. Lucia e Jason a bordo di una vettura in GTA 6 Potremo controllare il valore di una vettura e le sue eventuali caratteristiche di sicurezza ricorrendo a un'apposita app in-game, mentre cerchiamo di costruirci un tradizionale garage composto da veicoli differenti, che magari si prestino a esigenze specifiche. Nell'ambito delle attività criminali, le novità introdotte in Grand Theft Auto VI avranno un peso anche e soprattutto per quanto concerne il modo in cui la polizia si comporterà nei nostri confronti. Il gioco riproporrà infatti il Wanted Level ma lo supporterà attraverso un sistema più profondo e complesso, in cui un crimine deve essere notato da qualcuno perché scatti una segnalazione che spinga gli agenti di polizia a recarsi in una zona della mappa e a effettuare controlli e ricerche che potrebbero rendere quel luogo "pericoloso" per Jason e Lucia anche dopo che la fuga si è teoricamente conclusa. Jason messo alle strette in GTA 6 Le famose "stelle", che in GTA 6 torneranno a essere sei, non saranno semplici da perdere: il contesto urbano più fitto renderà gli inseguimenti complicati, e già a partire da un livello di tre stelle diventerà davvero difficile seminare la polizia in automobile in pieno centro. Proprio per questo potremo scegliere di abbandonare la vettura, ormai segnalata, e prenderne un'altra oppure allontanarci a piedi, magari separandoci laddove gli agenti stiano cercando una coppia, o addirittura cambiando abbigliamento. Jason e Lucia avranno un Profilo Criminale che ricorda l'onore di Red Dead Redemption 2, ma senza l'elemento della moralità: nel nuovo capitolo della serie non ci sarà un modo "giusto" di giocare, ma il sistema terrà conto della coerenza dei nostri comportamenti, dagli eventuali colpi di testa ed esagerazioni violente a gesti come dar da mangiare agli animali o gettare i rifiuti in un cestino. Alcuni dei personaggi di GTA 6 Le rapine, un elemento fondamentale dell'esperienza, ci permetteranno di racimolare grosse somme di denaro, talvolta obbligatorie per poter portare avanti la narrazione, vendendo automobili rubate, svaligiando negozi e persino banche, scegliendo approcci più ragionati che possano permetterci di preservare il grosso del bottino o strategie rapide che inevitabilmente pagheranno di meno.