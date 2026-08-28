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Cerchi un hero racer? Screamer Echo Edition per PS5 costa 31 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il gioco di corse Screamer Echo Edition per PS5 al minimo storico. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/08/2026
Screamer PS5
Screamer
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Su Amazon è attualmente disponibile Screamer Echo Edition per PS5 a 49,49 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 39%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Corse estreme con meccaniche di combattimento

Si tratta di un hero racer che combina corse estreme con meccaniche di combattimento, per un'esperienza altamente dinamica. Questo gioco, in particolare, cerca di ricostruire l'arcade originale del 1995. I personaggi sono ben raccontati e le sequenze animate sono decisamente immersive. La campagna è piuttosto lunga e saprà intrattenerti senza troppi problemi, insieme a un gameplay originale. Sappi, però, che il Torneo è l'unica modalità di spessore.

Screamer
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Questa edizione include il gioco completo, Steelbook Premium e 5 pacchetti DLC con personalizzazioni. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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