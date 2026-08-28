Cerchi un hero racer? Screamer Echo Edition per PS5 costa 31 € in meno su Amazon

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Corse estreme con meccaniche di combattimento

Si tratta di un hero racer che combina corse estreme con meccaniche di combattimento, per un'esperienza altamente dinamica. Questo gioco, in particolare, cerca di ricostruire l'arcade originale del 1995. I personaggi sono ben raccontati e le sequenze animate sono decisamente immersive. La campagna è piuttosto lunga e saprà intrattenerti senza troppi problemi, insieme a un gameplay originale. Sappi, però, che il Torneo è l'unica modalità di spessore.

Screamer

Questa edizione include il gioco completo, Steelbook Premium e 5 pacchetti DLC con personalizzazioni. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.