Screamer è stato aggiornato seguendo i feedback dei giocatori, con tante novità per bilanciamento e classifiche

Milestone ha reso disponibile un nuovo aggiornamento importante per Screamer , il titolo di corse arcade dall'ambientazione distopica in stile anime pubblicato lo scorso marzo. La patch introduce diverse migliorie alla fruibilità generale del gioco e corregge alcuni bug, basandosi sulle segnalazioni raccolte dalla community nel periodo post-lancio. Insomma, i feedback sono stati e sono fondamentali per guidare il supporto.

Le novità

Il cambiamento più evidente riguarda le fasi iniziali. Modificando l'impostazione originale, Screamer (così come la sua versione demo) si avvia ora dal menu principale, senza indirizzare automaticamente l'utente verso la modalità storia, denominata "Il Torneo". Questa scelta organizzativa è stata pensata per permettere ai giocatori di essere più liberi, dando loro la possibilità di fare pratica prima di affrontare la campagna.

Sul fronte dell'accessibilità, i tutorial sono diventati consultabili in qualsiasi momento direttamente dal menu di pausa. Inoltre, sempre per quanto riguarda le opzioni visive de "Il Torneo", i giocatori potranno ora vedere le personalizzazioni applicate a ciascuna vettura durante le gare.

L'aggiornamento interviene anche sul bilanciamento del roster, con l'obiettivo di rendere le competizioni più eque e incentivare l'uso dei personaggi finora meno performanti. Le statistiche di Aisha sono state migliorate: la sua abilità ora si ricarica in 45 secondi, fornendo scudi gratuiti durante la corsa, mentre la soglia per l'attivazione dell'SGU è scesa a 282,5 km/h. Per Frederick è stata aumentata la frequenza di generazione sia della sincronizzazione passiva che dello spostamento attivo. A Fermi, invece, è stato aggiunto un punto all'entropia massima. Il team ha inoltre risolto un difetto tecnico relativo ad Akane, che le permetteva di attivare contemporaneamente lo Strike e il potenziamento derivato dalla sua abilità.

Per quanto riguarda il lato competitivo e la stabilità tecnica, Milestone ha avviato un'operazione di pulizia delle classifiche online. A seguito di verifiche interne, sono stati rimossi i tempi registrati in modo illecito ed è stato inviato un avvertimento agli utenti coinvolti. È stato inoltre corretto un exploit nella modalità "Sfida a punti" che consentiva di accumulare punteggi anomali sfruttando il tasto pausa.

Infine, la patch risolve un malfunzionamento che impediva il corretto utilizzo e la regolazione del force feedback su alcune periferiche dotate di volante, e introduce alcune ottimizzazioni mirate a migliorare la reattività dei controlli. Quest'ultimo intervento è specifico per le versioni console e non coinvolge l'edizione per PC. Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Screamer.