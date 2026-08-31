Pallottole scontate per i nazisti: Wolfenstein II: The New Colossus per Xbox a meno di 3€ su Instant Gaming

L'acclamato sparatutto in prima persona targato MachineGames e Bethesda crolla di prezzo su Instant Gaming: un'opportunità da cogliere per recuperare un capitolo d'azione su console Microsoft. Wolfenstein II: The New Colossus viene proposto dallo store con un taglio del 95% applicato al prezzo netto di 2,19 €, cifra sale a 2,67 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 40,00 € del listino ufficiale, garantisce comunque un risparmio effettivo di 37,33 €. Potete utilizzare il link presente nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo alla libreria del vostro account.
La rivoluzione negli Stati Uniti occupati e la compatibilità su Xbox
Seguito diretto di The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus vi mette nuovamente nei panni di BJ Blazkowicz, pronto a guidare la resistenza armata negli Stati Uniti di un 1961 alternativo dominato dal regime nazista. La struttura da sparatutto in prima persona punta su un sistema di scontro a fuoco viscerale e dinamico, dove la possibilità di impugnare due armi differenti contemporaneamente si affianca all'esplorazione di ambientazioni come Roswell, New Orleans e una Manhattan devastata.
La narrazione unisce toni crudi a momenti grotteschi, sorretta da un cast di personaggi ben caratterizzato. Il codice fornito da Instant Gaming garantisce il riscatto digitale sul Microsoft Store per Xbox One, che è pienamente compatibile anche su Xbox Series X|S.