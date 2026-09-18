Il gioco italiano Bye Sweet Carole ora ha anche dei peluche

Bye Sweet Carole fa un salto nella realtà. Essendo un titolo italiano ci fa davvero piacere. Di cosa stiamo parlando? Ma dei primi peluche ufficiali dedicati a due dei personaggi principali del gioco: Lana Benton e Mr. Baesie. La produzione è frutto della collaborazione tra il team di Little Sewing Machine, sviluppatore del gioco, e Youtooz.
I due peluche
La Lana peluche viene descritta come la coraggiosa principessa del regno dimenticato di Corolla, mentre Mr. Baesie è il suo alto e fedele compagno, caratterizzato dalla capacità di cambiare forma e dall'immancabile bombetta. Entrambi i peluche sono stati progettati cercando di mantenere le caratteristiche dello stile disegnato a mano e animato fotogramma per fotogramma che contraddistingue Bye Sweet Carole.
Il team spiega che ogni dettaglio è stato progettato insieme a Youtooz per rimanere fedele all'aspetto dei personaggi del gioco, con una differenza sostanziale: questa volta saranno "spaventosamente morbidi".
I preordini dei due peluche apriranno il 24 settembre alle 21:00, esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Youtooz. La disponibilità sarà limitata a quattro settimane e fino a esaurimento delle scorte.
La collaborazione rappresenta quindi un ampliamento nel reale del mondo di Bye Sweet Carole. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione del titolo.