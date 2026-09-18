0

Il gioco italiano Bye Sweet Carole ora ha anche dei peluche

Bye Sweet Carole si prepara a uscire dallo schermo con una nuova linea di merchandising ufficiale, composta da due peluche.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/09/2026
La copertina di Bye Sweet Carole
Bye Sweet Carole
Bye Sweet Carole
Articoli News Video Immagini

Bye Sweet Carole fa un salto nella realtà. Essendo un titolo italiano ci fa davvero piacere. Di cosa stiamo parlando? Ma dei primi peluche ufficiali dedicati a due dei personaggi principali del gioco: Lana Benton e Mr. Baesie. La produzione è frutto della collaborazione tra il team di Little Sewing Machine, sviluppatore del gioco, e Youtooz.

I due peluche

La Lana peluche viene descritta come la coraggiosa principessa del regno dimenticato di Corolla, mentre Mr. Baesie è il suo alto e fedele compagno, caratterizzato dalla capacità di cambiare forma e dall'immancabile bombetta. Entrambi i peluche sono stati progettati cercando di mantenere le caratteristiche dello stile disegnato a mano e animato fotogramma per fotogramma che contraddistingue Bye Sweet Carole.

I due peluche in foto
I due peluche in foto

Il team spiega che ogni dettaglio è stato progettato insieme a Youtooz per rimanere fedele all'aspetto dei personaggi del gioco, con una differenza sostanziale: questa volta saranno "spaventosamente morbidi".

La patch 1.3.0 di Hotel Barcelona introduce i costumi crossover gratuiti, tra cui l'italiano Bye Sweet Carole La patch 1.3.0 di Hotel Barcelona introduce i costumi crossover gratuiti, tra cui l'italiano Bye Sweet Carole

I preordini dei due peluche apriranno il 24 settembre alle 21:00, esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Youtooz. La disponibilità sarà limitata a quattro settimane e fino a esaurimento delle scorte.

La collaborazione rappresenta quindi un ampliamento nel reale del mondo di Bye Sweet Carole. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione del titolo.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il gioco italiano Bye Sweet Carole ora ha anche dei peluche