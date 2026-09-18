Il gioco italiano Bye Sweet Carole ora ha anche dei peluche

Bye Sweet Carole fa un salto nella realtà. Essendo un titolo italiano ci fa davvero piacere. Di cosa stiamo parlando? Ma dei primi peluche ufficiali dedicati a due dei personaggi principali del gioco: Lana Benton e Mr. Baesie. La produzione è frutto della collaborazione tra il team di Little Sewing Machine, sviluppatore del gioco, e Youtooz.