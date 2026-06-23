Bye Sweet Carole per PS5 è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

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Una favola moderna

Si tratta di un videogioco d'azione con elementi horror ispirato ai grandi classici. La storia è ambientata agli inizi del 1900 tra l'orfanotrofio Bunny Hall e il regno di Corolla. Dovrai seguire le tracce della scomparsa di Carole Simmons e scoprire i segreti nascosti dietro la sua sparizione. Nel complesso, si tratta di un'esperienza coinvolgente, sia per lo stile visivo che per il gameplay in generale. Anche i puzzle sono ben congegnati, insieme a una storia coinvolgente che sa intrattenere senza troppe difficoltà. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

Bye Sweet Carole

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