Tales of the Shire per PS5 è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Se cerchi un'avventura rilassante o sei un fan del Signore degli Anelli, Tales of the Shire per PS5 è su Amazon a 19,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco rilassante

In questa avventura super spensierata potrai arredare la tua casa hobbit in base alle tue preferenze, trasformandola nel perfetto rifugio con tanti mobili e decorazioni tra cui scegliere. Potrai inoltre trascorrere il tempo pescando, facendo giardinaggio o andando alla ricerca di ingredienti per riempire la dispensa. Ovviamente giocherai nei panni di un hobbit. Nel complesso, come ti abbiamo anticipato, si tratta di un gioco molto rilassante, ma anche per questo motivo privo di attività particolari. La tua unica preoccupazione è decidere se cucinare una torta di mele o uno sformato salato! Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.

Tales of the Shire

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