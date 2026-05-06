Tora Edizioni e Little Sewing Machine insieme per espandere l'universo di Bye Sweet Carole

Tora Edizioni e lo studio di sviluppo Little Sewing Machine hanno annunciato l'avvio di una partnership volta allo sviluppo di diversi progetti editoriali legati Bye Sweet Carole . L'accordo ha l'obiettivo di ampliare l'universo narrativo del videogioco, trasportando i personaggi e le tematiche dell'opera oltre il medium videoludico attraverso opere pensate sia per il mercato italiano che per quello internazionale.

Una storia da espandere

Creato da Chris Darril, sviluppato da Little Sewing Machine e distribuito da Maximum Entertainment, Bye Sweet Carole è un'avventura narrativa disegnata a mano che unisce lo stile dei classici film d'animazione a elementi dalle tinte oscure, come raccontato nella nostra recensione. La trama segue la protagonista Lana Benton nella sua ricerca di Carole Simmons, in un viaggio che si snoda tra l'orfanotrofio Bunny Hall e il Regno di Corolla. Sotto la veste della fiaba, il titolo affronta tematiche sociali e psicologiche, tra cui l'emancipazione, la solitudine, il bullismo e l'elaborazione del lutto.

L'artwork che festeggia la collaborazione, realizzato per dall'artista Michela Cacciatore

Si tratta di un'esperienza narrativa in grado di andare oltre il semplice intrattenimento, mentre lo stesso Darril ha definito l'opera come una fiaba moderna scaturita dall'incontro tra l'animazione classica, le memorie d'infanzia e il genere survival horror.

L'annuncio del progetto editoriale segue i recenti riconoscimenti ottenuti dal titolo, che ha vinto il Webby Award 2026 nella categoria "Games - Independent Creator" e ha ricevuto una candidatura agli Annie Awards nella categoria "Best Character Animation - Video Game", affiancando produzioni come Death Stranding 2: On the Beach.

Il piano editoriale di Tora Edizioni non si limiterà a una semplice trasposizione cartacea del gioco, ma punterà a espanderne la sua mitologia. I dettagli specifici sui primi progetti legati a Bye Sweet Carole, insieme a una tabella di marcia che illustrerà i formati scelti, le finestre di lancio e i partner internazionali coinvolti, saranno comunicati nei prossimi mesi.

Con questo accordo, Tora Edizioni prosegue il suo lavoro di raccordo tra editoria e mercato videoludico, avendo già curato in passato pubblicazioni legate a proprietà intellettuali come Street Fighter, Arcane e Death Stranding.