Xbox Series X riceve miglioramenti all'interfaccia, con aumenti di risoluzione

Con l'aggiornamento distribuito nelle ore scorse agli utenti Insider dei ring Alpha e Skip Ahead questa incongruenza dovrebbe essersi risolta, con tutti gli elementi che ora vengono mostrati alla risoluzione 4K .

In maniera piuttosto curiosa, l'interfaccia della console non presentava, finora, un aspetto uniforme: alcuni elementi come gli artwork dei giocatori e le piccole immagini di copertina dei giochi potevano infatti mostrarsi a risoluzione più bassa, cosa che creava una scarsa omogeneità nell'aspetto generale.

L'Xbox Engineer Eden Marie, sempre piuttosto attiva sul fronte social, ha condiviso nelle ore scorse una novità interessante messa a disposizione per gli utenti Insider e che sarà presto disponibile per tutti: si tratta di miglioramenti all'interfaccia di Xbox Series X con incrementi di risoluzione che riguardano diversi elementi grafici .

Un problemino rimasto lì per anni

È piuttosto strano, in effetti, che tale problema sussistesse da anni: Eden Marie ne parla come di un "aggiustamento", dunque è possibile che la cosa derivasse da una sorta di bug che è rimasto nel software di sistema tanto a lungo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente non si tratta di una differenza abissale, forse difficilmente percepibile nell'utilizzo normale, ma se guardate le immagini pubblicate dalla engineer a corredo del suo messaggio, riportate qui sopra, è possibile notare la differenza.

In effetti, le "gamerpic", ovvero le immagini che caratterizzano il profilo, così come le piccole cover dei giochi visibili ad esempio nell'elenco degli obiettivi sbloccati, risultano ora più definite e maggiormente in linea con il resto dell'interfaccia.

Al momento l'aggiornamento è destinato agli Insider, ma verrà presto diffuso a tutti gli utenti, forse insieme ad altri update in arrivo per Xbox Series X|S. Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto le tante novità su console e PC dell'aggiornamento Xbox di aprile, con l'arrivo della modalità Xbox sui PC con Windows 11.