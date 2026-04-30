Xbox, ecco l'aggiornamento di aprile: tante novità su console e PC

Microsoft ha presentato l'aggiornamento di aprile per Xbox, che introduce tante novità per console e PC al fine di rendere l'esperienza di gioco sempre più personalizzabile e su misura di utente grazie a interventi su interfaccia, funzionalità e accessibilità.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la Home di Xbox, che consente ora di aggiungere fino a dieci gruppi personalizzati contro i due precedenti, così da poter organizzare giochi e app in modo più ordinato e coerente con le proprie abitudini.

Sul fronte estetico sono stati introdotti i colori personalizzati: tramite slider è possibile creare una tonalità unica, che verrà poi integrata nell'interfaccia della console, inclusi alcuni dettagli della guida.

Tra le novità più richieste spicca la possibilità di disattivare il Quick Resume su base singola per ogni gioco, una funzione utile soprattutto per i titoli online o per evitare problemi dopo lunghi periodi di inattività. A ciò si aggiunge una revisione della cronologia di gioco, ora accessibile tramite una nuova scheda dedicata in "I miei giochi e app".

Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti possono ora selezionare manualmente la risoluzione prima di avviare una sessione cloud e monitorare in tempo reale la qualità della rete grazie a un indicatore dedicato.