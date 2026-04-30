Xbox, ecco l'aggiornamento di aprile: tante novità su console e PC

Microsoft ha presentato l'aggiornamento di aprile per Xbox, che introduce tante novità per console e PC al fine di rendere l'esperienza di gioco sempre più personalizzabile e su misura di utente grazie a interventi su interfaccia, funzionalità e accessibilità.
Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda la Home di Xbox, che consente ora di aggiungere fino a dieci gruppi personalizzati contro i due precedenti, così da poter organizzare giochi e app in modo più ordinato e coerente con le proprie abitudini.
Sul fronte estetico sono stati introdotti i colori personalizzati: tramite slider è possibile creare una tonalità unica, che verrà poi integrata nell'interfaccia della console, inclusi alcuni dettagli della guida.
Tra le novità più richieste spicca la possibilità di disattivare il Quick Resume su base singola per ogni gioco, una funzione utile soprattutto per i titoli online o per evitare problemi dopo lunghi periodi di inattività. A ciò si aggiunge una revisione della cronologia di gioco, ora accessibile tramite una nuova scheda dedicata in "I miei giochi e app".
Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti possono ora selezionare manualmente la risoluzione prima di avviare una sessione cloud e monitorare in tempo reale la qualità della rete grazie a un indicatore dedicato.
Le novità su PC
Xbox ha chiuso l'ultimo trimestre in negativo e l'aggiornamento di aprile sembra rispondere anche a questa situazione. In ambito PC, l'update consente di aggiungere manualmente qualsiasi gioco o applicazione alla libreria Xbox, indipendentemente dalla piattaforma di provenienza, creando un hub unico e personalizzabile.
Ci sono nuove opzioni per fissare fino a tre giochi preferiti in primo piano, mentre il Gamepad Cursor trasforma il controller in un vero e proprio mouse, facilitando l'interazione con applicazioni non ottimizzate.
Sul fronte mobile, l'app Xbox introduce notifiche dedicate alla lista dei desideri: gli utenti vengono avvisati in tempo reale quando un gioco entra in offerta, arriva su Game Pass o diventa disponibile per la prenotazione.
Infine, aggiornamenti anche per i dispositivi ROG Xbox Ally, con miglioramenti al docking, supporto audio avanzato e nuove funzionalità condivise con la versione PC, oltre all'introduzione in anteprima dell'Auto Super Resolution per ottimizzare qualità visiva e prestazioni su schermi esterni.