Xbox annuncia il nuovo Game Dev Update, si parlerà di Project Helix

Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox Game Dev Update, una presentazione che verrà trasmessa il 7 maggio alle 18.00, ora italiana, e in cui si parlerà anche di Project Helix sulla base di ciò che è stato rivelato durante la GDC.

Immaginato come un appuntamento ricorrente che consentirà di restare aggiornati sulle tecnologie, le strategie e le opportunità legate allo sviluppo su piattaforma Microsoft, il Game Dev Update consentirà di entrare in contatto con le persone dietro i progetti, mantenendo aperto il dialogo con la community.

La prima puntata sarà incentrata sui contenuti emersi durante la Game Developers Conference, con un focus su alcune delle novità più importanti presentate nel corso dell'evento. Tra queste spicca la nuova piattaforma Project Helix, con Chris Charla e Jason Ronald che faranno il punto su quanto emerso finora.

Ampio spazio verrà dedicato anche agli strumenti di sviluppo Xbox, con Travis Bradshaw che offrirà una panoramica delle novità più recenti. Tra queste figurano miglioramenti pensati per velocizzare il lavoro degli sviluppatori, nuove funzionalità legate a PlayFab e strumenti per facilitare la distribuzione dei giochi su più dispositivi.