Asha Sharma ha commentato i pessimi risultati di Xbox "Sappiamo che c'è del lavoro da fare"

Asha Sharma , la nuova CEO di Xbox , ha pubblicamente riconosciuto le attuali difficoltà finanziarie della divisione gaming di Microsoft e, insieme al CEO di Microsoft Satya Nadella, ha delineato un ampio progetto di riorganizzazione delle priorità del marchio. L'obiettivo a breve e medio termine è quello di riconquistare la fiducia dei giocatori storici attraverso una revisione dei prezzi, il consolidamento delle esclusive e un miglioramento generale dell'ecosistema.

Momento di crisi

Durante la recente presentazione dei risultati finanziari relativi al trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, l'azienda ha registrato un calo generale nel settore videoludico: i ricavi complessivi del segmento gaming sono diminuiti del 7%, quelli dei contenuti e servizi Xbox del 5%, mentre le entrate derivanti dalla vendita di hardware (le console Xbox Series X e S) hanno subito una contrazione del 33%. Di contro, Microsoft ha segnalato risultati positivi sul fronte del coinvolgimento, stabilendo nuovi record trimestrali per quanto riguarda gli utenti attivi mensili su Xbox e le ore trascorse nello streaming.

Asha Sharma riuscirà a risollevare Xbox?

Asha Sharma, in carica solo da febbraio e dunque non direttamente responsabile dei risultati dell'ultimo trimestre, che vanno imputati alla precedente amministrazione di Phil Spencer, ha commentato la situazione sottolineando la necessità di un cambio di passo. "Sebbene abbiamo fatto progressi nell'espansione del business e dei nostri margini, la crescita dei giocatori e dei ricavi non ha ancora soddisfatto le nostre ambizioni", ha dichiarato. "Sappiamo di dover lavorare per conquistare ogni giocatore, oggi e in futuro".

La strategia correttiva è già in atto e ha già portato a delle svolte significative, come l'interruzione della campagna di marketing "This is an Xbox", una riduzione del prezzo del Game Pass e valutazioni su un possibile ritorno a una maggiore esclusività dei titoli.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha confermato questa linea, spiegando che l'azienda sta svolgendo "il lavoro fondamentale necessario per riconquistare i fan e rafforzare il coinvolgimento su Windows, Xbox, Bing ed Edge".

"Nel breve termine, ci stiamo concentrando sui fondamentali, dando priorità alla qualità e servendo meglio i nostri utenti principali", ha proseguito Nadella. "Questo si evince dal lavoro in corso sui nostri prodotti di consumo. E lo si vede anche in Xbox, dove il team si sta impegnando nuovamente nei confronti dei nostri fan e giocatori storici. Le modifiche al Game Pass della scorsa settimana sono un esempio di come restiamo ricettivi ai feedback dei clienti".

Per risollevare i bilanci dell'anno in corso, Microsoft confida nelle prossime uscite. Sono attesi titoli come Forza Horizon 6 e Fable di Playground Games, oltre a Gears of War: E-Day e al nuovo Call of Duty (presumibilmente Modern Warfare 4). Quest'ultimo, a differenza del capitolo precedente, non sarà inserito nel Game Pass fin dal giorno di lancio.