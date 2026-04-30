Annunciati i nuovi Motorola Razr 2026 con caratteristiche e prezzi ufficiali

Motorola ha ufficialmente presentato la nuova generazione di smartphone razr, più precisamente i modelli razr 70 Ultra, 70 Plus e razr 70. Il razr 70 Plus debutta quest'anno e si posiziona nel mezzo della gamma, colmando lo spazio tra il modello base e quello Ultra, con l'obiettivo di offrire un equilibrio tra prestazioni e prezzo.

Razr 70 Partiamo dal modello più "economico", sebbene in realtà il prezzo possa scoraggiare chi ha particolari esigenze di budget. Lo smartphone pieghevole è caratterizzato da un display esterno da 3,63 pollici, mentre quello interno è un AMOLED da 6,9 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit. Il dispositivo è alimentato da un MediaTek Dimensity 7450X, mentre la batteria ha una capacità di 4.800 mAh, fornendo circa 36 ore di autonomia con una singola carica. A tal proposito, troviamo il supporto alla ricarica TurboPower cablata da 30W o wireless da 15W. Il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera da 50 MP con sensore principale dotato di tecnologia Quad Pixel e stabilizzazione ottica, insieme a un'ultrawide e macro. La fotocamera principale, invece, è da 32 MP, anch'essa con tecnologia Quad Pixel per offrire scatti convincenti in diverse condizioni di luce. La cerniera del pieghevole è in titanio, mentre lo smartphone in generale gode della certificazione IP48 per la resistenza ad acqua e polvere. Troviamo infine altoparlanti stereo con tecnologia Dolby per offrire un'esperienza ancora più immersiva. Il razr 70 sarà disponibile a 999 €. Processore : MediaTek Dimensity 7450X

: MediaTek Dimensity 7450X Memoria : 8/12 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost, storage 128/256/512 GB

: 8/12 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost, storage 128/256/512 GB Fotocamere posteriori : 50 MP principale con OIS, Quad Pixel (1.6µm) e f/1.7 50 MP ultrawide con macro e 122° Pantone Validated + Pantone Skin Tone Validated

: Fotocamera frontale : 32 MP Quad Pixel

: 32 MP Quad Pixel Video : 4K 30fps - FHD 60fps

: 4K 30fps - FHD 60fps Audio : stereo Dolby Atmos e 3 microfoni

: stereo Dolby Atmos e 3 microfoni Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Ricarica : 30W cablata, 15W wireless

: 30W cablata, 15W wireless Autonomia : oltre 36 ore

: oltre 36 ore Materiali : cerniera in titanio, certificazione IP48

: cerniera in titanio, certificazione IP48 Colori : Hematite, Violet Ice, Bright White, Sporting Green

: Hematite, Violet Ice, Bright White, Sporting Green Dimensioni : Aperto: 171.30 × 73.99 × 7.25 mm Chiuso: 88.08 × 73.99 × 15.85 mm

: Peso : 188 g

: 188 g Connettività : 5G

: 5G Funzioni: Flex View, AI fotografica e sistema

Razr 70 Plus Passiamo al modello intermedio di cui vi abbiamo parlato poco fa. Il display esterno è da 4 pollici con vetro Corning Gorilla Glass Victus, frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e luminosità di picco fino a 2.400 nit. Il display interno è un Extreme AMOLED da 6,9 pollici con supporto a Dolby Vision: ciò si traduce in immagini ancora più convincenti, dai colori ricchi e dai dettagli altamente immersivi In questo caso il pieghevole è alimentato da un processore Snapdragon 8s Gen 3, mentre la batteria ha una capacità di 4.500 mAh in grado di offrire fino a 31 ore di autonomia. Troviamo inoltre supporto alla ricarica cablata da 45W (wireless da 15W). Anche in questo caso la cerniera è in titanio per offrire maggiore resistenza. Il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, stabilizzazione ottica, insieme all'ultrawide + macro da 50 MP. La fotocamera frontale è da 31 MP. Il razr 70 plus sarà disponibile a 1.199 €. Display interno : 6,90" Extreme AMOLED risoluzione 1080×2620, 10-bit, 100% DCI-P3, 165 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, Pantone Validated, HDR10+ e Dolby Vision

: 6,90" Extreme AMOLED risoluzione 1080×2620, 10-bit, 100% DCI-P3, 165 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, Pantone Validated, HDR10+ e Dolby Vision Display esterno : 4", Extreme AMOLED risoluzione 1272×1080, 165 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, Gorilla Glass Victus e Dolby Vision

: 4", Extreme AMOLED risoluzione 1272×1080, 165 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, Gorilla Glass Victus e Dolby Vision Processore : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Memoria : 12 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost e 256 GB storage

: 12 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost e 256 GB storage Fotocamere posteriori : 50 MP principale con OIS, Quad Pixel (1.6µm), f/1.8 50 MP ultrawide con macro, 122° Pantone Validated + Pantone Skin Tone Validated

: Fotocamera frontale : 32 MP Quad Pixel

: 32 MP Quad Pixel Video : 4K 60fps/30fps

: 4K 60fps/30fps Audio : stereo Dolby Atmos e 3 microfoni

: stereo Dolby Atmos e 3 microfoni Batteria : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Ricarica : 45W cablata, 15W wireless, 5W inversa

: 45W cablata, 15W wireless, 5W inversa Autonomia : oltre 31 ore

: oltre 31 ore Materiali : cerniera in titanio, certificazione IP48, finitura jacquard (PANTONE Mountain View)

: cerniera in titanio, certificazione IP48, finitura jacquard (PANTONE Mountain View) Dimensioni : Aperto: 171.42 × 73.99 × 7.09 mm Chiuso: 88.09 × 73.99 × 15.32 mm

: Peso : 189 g

: 189 g Connettività: 5G

Razr 70 Ultra Passiamo al top di gramma. Il display esterno è da 4 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, mentre quello interno è un Extreme AMOLED da 6,9 pollici con luminosità di picco fino a 5.000 nit e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. A contribuire è il supporto Dolby e Snapdragon Sound per un'esperienza ancora più immersiva. Il processore utilizzato è lo Snapdragon 8 Elite, mentre la batteria ha una capacità maggiore di 5.000 mAh, con ricarica TurboPower da 68W, wireless da 30W e supporto alla ricarica inversa, con un'autonomia garantita fino a 40 ore. Il comparto fotografico si basa su doppi sensori da 50 MP con LOFIC di nuova generazione, stabilizzazione ottica, tecnologia Ultra Pixel, ultrawide e macro fino a 122 gradi. La fotocamera frontale è invece da 50 MP. Per tutti e tre i modelli sono previste funzioni basate sull'intelligenza artificiale, pensate per aiutarvi a ottenere il massimo dai vostri scatti (e non solo). Il razr 70 ultra sarà disponibile a partire da 1.499 €. Motorola presenta i nuovi smartphone Edge 70 Fusion e razr fold, insieme agli auricolari moto buds 2 plus Nel complesso, i nuovi razr 2026 puntano soprattutto su design e rifiniture, senza però stravolgere la formula: cambiano poco hardware ed esperienza complessiva, mentre il posizionamento di prezzo resta elevato. Display interno : 6,96" Extreme AMOLED risoluzione 1224×2992, 10-bit, 100% DCI-P3, refresh rate a 165 Hz, luminosità fino a 5.000 nit, Pantone Validated, HDR10+, Dolby Vision

: 6,96" Extreme AMOLED risoluzione 1224×2992, 10-bit, 100% DCI-P3, refresh rate a 165 Hz, luminosità fino a 5.000 nit, Pantone Validated, HDR10+, Dolby Vision Display esterno : 4", Extreme AMOLED risoluzione 1272×1080, 165 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, Gorilla Glass Ceramic, Dolby Vision

: 4", Extreme AMOLED risoluzione 1272×1080, 165 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, Gorilla Glass Ceramic, Dolby Vision Processore : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite Memoria : 12/16 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost, storage 256/512 GB / 1 TB

: 12/16 GB RAM LPDDR5X + RAM Boost, storage 256/512 GB / 1 TB Fotocamere posteriori : 50 MP principale con sensore LOFIC, OIS, Ultra Pixel (2.0µm Quad Pixel), f/1.8 50 MP ultrawide con macro, 122° Pantone Validated + Pantone Skin Tone Validated

: Fotocamera frontale : 50 MP Quad Pixel

: 50 MP Quad Pixel Video : 8K 30fps, 4K 60fps/30fps, Dolby Vision

: 8K 30fps, 4K 60fps/30fps, Dolby Vision Audio : stereo Dolby Atmos, Snapdragon Sound e 3 microfoni

: stereo Dolby Atmos, Snapdragon Sound e 3 microfoni Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ricarica : 68W cablata, 30W wireless, 5W inversa

: 68W cablata, 30W wireless, 5W inversa Autonomia : fino a 40 ore

: fino a 40 ore Materiali: cerniera in titanio, IP48, Gorilla Glass Ceramic esterno, Ultra Thin Glass interno, Alcantara (PANTONE Orient Blue) / legno (PANTONE Cocoa)

Dimensioni : Aperto: 171.48 × 73.99 × 7.19 mm Chiuso: 88.12 × 73.99 × 15.69 mm

: Peso : 199 g

: 199 g Connettività : 5G + Wi-Fi + GNSS

: 5G + Wi-Fi + GNSS AI: moto AI, Photo Enhancement Engine, Group Shot, Signature Style, frame match, rotate to zoom, Daily Drops

Moto G87 Oltre ai modelli Razr 70, sono stati presentati anche altri smartphone di fascia media, come il moto G87. Questo prodotto presenta un pannello Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e luminosità di picco fino a 5.000 nit. Il processore utilizzato è un MediaTek Dimensity 6400, mentre la batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica TurboPower da 30W, certificazioni IP66, IP68 e IP69 e protezione Corning Gorilla Glass 7i. Questo modello sarà disponibile nella prima metà di maggio con prezzi a partire da 399 €. Di seguito trovate le specifiche tecniche: Display : 6,78" Extreme AMOLED risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i

: 6,78" Extreme AMOLED risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit, protezione Gorilla Glass 7i Processore : MediaTek Dimensity 6400 a 6 nm, CPU fino a 2,5 GHz, GPU Mali-G57

: MediaTek Dimensity 6400 a 6 nm, CPU fino a 2,5 GHz, GPU Mali-G57 Memoria : 8/12 GB RAM (espandibile fino a 24 GB con RAM Boost), storage 256 / 512 GB espandibile fino a 2 TB via microSD

: 8/12 GB RAM (espandibile fino a 24 GB con RAM Boost), storage 256 / 512 GB espandibile fino a 2 TB via microSD Fotocamera principale : 200 MP, OIS, tecnologia Ultra Pixel (16-in-1), pixel effettivi 2.0 µm, PDAF, zoom 2x

: 200 MP, OIS, tecnologia Ultra Pixel (16-in-1), pixel effettivi 2.0 µm, PDAF, zoom 2x Fotocamera secondaria : 8 MP ultrawide

: 8 MP ultrawide Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Video : 2K 30fps, Full HD 60/30fps

: 2K 30fps, Full HD 60/30fps Audio : stereo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio

: stereo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio Batteria : 5.200 mAh, ricarica TurboPower 30W

: 5.200 mAh, ricarica TurboPower 30W Software : Android 16, Hello UX, Moto Secure, Smart Connect

: Android 16, Hello UX, Moto Secure, Smart Connect AI : Google Gemini, strumenti Google Foto, Cerchia e Cerca

: Google Gemini, strumenti Google Foto, Cerchia e Cerca Resistenza : IP66, IP68, IP69, certificazione MIL-STD-810H, Water Touch, Gorilla Glass 7i

: IP66, IP68, IP69, certificazione MIL-STD-810H, Water Touch, Gorilla Glass 7i Dimensioni e peso : 164.58 × 77.37 × 7.38 mm, 183 g

: 164.58 × 77.37 × 7.38 mm, 183 g Connettività : 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, USB-C, Dual SIM / eSIM + microSD

: 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, USB-C, Dual SIM / eSIM + microSD Colori: PANTONE Overtrue, PANTONE Blue Atoll