Gabe Newell di Valve ha chiesto a Elon Musk di far fare a Kojima un tour di SpaceX e OpenAI

Tramite i documenti della causa legale tra Elon Musk e Sam Altman di OpenAI, scopriamo che Gabe Newell ha chiesto a Musk un favore: permettere a Kojima di esplorare OpenAI e, soprattutto, SpaceX.

Cosa sappiamo tramite le mail di Musk e Newell

"Hideo Kojima (serie Metal Gear, un vero visionario nel nostro campo) è stato qui alla Valve per parlare del suo nuovo gioco, e ha menzionato l'importanza che attribuisce al lavoro futuro sull'IA", scrisse Newell a Musk alla fine di ottobre 2018.

Gabe Newell

"Ho detto che sarei stato felice di presentargli le persone di OpenAI e ho parlato con entusiasmo del lavoro che quel team ha svolto con noi (non sono sicuro di quanto tu sia coinvolto con loro oggigiorno)." Newell continua: "La seconda cosa è che stava parlando di quanto desideri andare nello spazio, e mi sono offerto di presentartelo. Gli piacerebbe molto fare un tour di SpaceX."

Musk si mostrò disponibile: "Certo, sarebbe fantastico incontrare Hideo Kojima ed è il benvenuto a visitare la fabbrica di razzi", scrisse. "Nessun problema a dargli il mio indirizzo email".

Entro il 2020, il desiderio di Kojima di visitare lo spazio non era ancora stato esaudito. In un'intervista con Geoff Keighley, Kojima dichiarò che gli sarebbe piaciuto visitare SpaceX insieme a Newell, al che Elon Musk rispose su Twitter: "Sei benvenuto in qualsiasi momento".

Va precisato che Kojima non desidera andare nello spazio come lo possono desiderare molti. Si tratta di un suo vero sogno e nel suo libro The Creative Gene afferma che se potesse esprimere un singolo desiderio nella vita, come una magia, sarebbe certamente poter andare nello spazio prima di morire. Afferma anche che gli basterebbe un semplice salto oltre l'atmosfera terrestre, per poi tornare coi piedi per terra. Addirittura, afferma che sarebbe pronto a perdere la famiglia e la vita, pur di andare per un istante nello spazio.

Perlomeno, Hideo Kojima ha visitato Xbox Game Studios e incontrato la nuova CEO Asha Sharma. Non è proprio la stessa cosa ma...