La sicurezza lavorativa è un'illusione nello sviluppo dei videogiochi, secondo la CEO dello studio Monument Valley

Per far fronte ai cambiamenti del mercato e agli alti costi di gestione, lo studio di sviluppo Ustwo Games , noto per la serie Monument Valley , si prepara a una profonda riorganizzazione interna. In una recente intervista, il CEO Maria Sayans ha delineato la necessità di abbassare i budget di sviluppo, spiegando che in futuro l'azienda ridurrà le assunzioni a tempo indeterminato per affidarsi maggiormente a collaboratori a contratto. Una scelta definita dolorosa, ma necessaria per garantire la sostenibilità dello studio nel passaggio verso il mercato PC e console .

Incertezza strutturale

Ustwo Games ha recentemente lanciato i Monument Valley su Netflix e ha registrato una generale diminuzione degli accordi commerciali con le grandi aziende del settore. Di conseguenza, lo studio ha avviato un piano per concentrarsi sulla creazione di "esperienze per giocatore singolo" destinate a PC e console, iniziando a convertire autonomamente alcuni dei propri giochi per piattaforme come Steam e Nintendo Switch, senza il supporto di un editore.

Intervenuta al London Games Fest, il CEO Maria Sayans ha discusso questo processo con la testata Game Developer, evidenziando come la transizione richieda inevitabilmente una revisione delle spese. Finora, lo studio ha operato con cicli di produzione della durata di tre o quattro anni, sostenendo costi compresi tra i 7 e i 10 milioni di sterline a progetto.

"Abbiamo visto un grande potenziale nel reset della proprietà intellettuale di Monument Valley per essere reinventata per PC e console, ma ciò che è diventato chiaro è che i nostri budget di sviluppo erano troppo alti per permetterci di raggiungere il punto di pareggio, anche puntando a PC e console", ha spiegato Sayans. La necessità di ridurre i costi si fa ancora più stringente per lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali esterne alla serie principale.

"Ad esempio, se facessimo qualcosa come Alba o Assemble With Care, dovremmo farlo con molti meno soldi", ha precisato. "Ci sono persone che ottengono ottimi risultati in quegli spazi su PC con budget molto più piccoli, che noi non saremo mai in grado di eguagliare perché abbiamo sede a Londra e abbiamo dipendenti con pensioni e così via".

Per affrontare questa disparità competitiva, l'azienda intende modificare il proprio approccio alle assunzioni: "Siamo stati un po' troppo romantici riguardo all'idea di dover avere dipendenti fissi e garantire alle persone una sicurezza lavorativa a lungo termine", ha ammesso Sayans. "Credo che questo ci abbia portato in una situazione in cui, raggiungendo il picco della produzione di Monument Valley 3, i collaboratori a contratto rappresentavano comunque una percentuale relativamente bassa rispetto ai dipendenti fissi".

Questa proporzione è destinata a ribaltarsi nei prossimi anni. Il nuovo modello operativo di Ustwo Games prevederà un nucleo fisso e un maggiore affidamento all'esternalizzazione per espandere il team durante i picchi di produzione. "Credo che in futuro vedremo che manterremo un team principale e cresceremo usando collaboratori esterni, che è una cosa che odio di questa industria", ha concluso Sayans, riflettendo sui cambiamenti del settore e su come venti anni fa le cose erano molto differenti.