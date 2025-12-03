Monument Valley 3 si espande con The Garden of Life, disponibile da oggi

The Garden of Life è la nuova espansione di Monument Valley 3 di ustwo games. È ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e S, Xbox One e Steam. Il gioco è tornato anche dove è nato, quindi su sistemi iOS e Android dopo il debutto su console e PC, che pare sia stato un successo. Del resto la serie è molto amata per la capacità che ha dimostrato di saper mescolare puzzle intelligenti a uno stile artistico ammaliante.