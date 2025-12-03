Monument Valley 3 si espande con The Garden of Life, disponibile da oggi

The Garden of Life è la nuova espansione di Monument Valley 3 di ustwo games. È ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e S, Xbox One e Steam. Il gioco è tornato anche dove è nato, quindi su sistemi iOS e Android dopo il debutto su console e PC, che pare sia stato un successo. Del resto la serie è molto amata per la capacità che ha dimostrato di saper mescolare puzzle intelligenti a uno stile artistico ammaliante.
Una serie piena di bellezza
The Garden of Life è un'espansione gratuita che aggiunge una nuova storia, seguendo la protagonista Noor attraverso scenari impossibili e puzzle ancora più intricati di quelli del gioco base. Introduce quattro nuovi capitoli e, per la prima volta nella serie, una serie di puzzle opzionali nascosti da scoprire esplorando un villaggio fluttuante.
Le caratteristiche principali di The Garden of Life parlano anche di alcuni dei puzzle più ispirati e suggestivi dell'intera serie Monument Valley, il che è tutto da verificare. Detto questo, vista la qualità della trilogia, non esitiamo a crederci.
Inoltre, è stato annunciato che la trilogia completa di Monument Valley è ora disponibile anche in versione fisica per PlayStation 5 e Nintendo Switch, accompagnata da sei art card realizzate per l'0ccasione.